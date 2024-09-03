https://ria.ru/20240903/vertolet-1970295195.html
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171
Шесть человек, летевших на вертолете, который во вторник совершил жесткую посадку под Иркутском, доставлены поисково-спасательным воздушны судном Росавиации в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:50
2024-09-03T15:50
2024-09-03T15:50
происшествия
иркутск
россия
алексей цыденов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
ми-171
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть человек, летевших на вертолете, который во вторник совершил жесткую посадку под Иркутском, доставлены поисково-спасательным воздушны судном Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам, сообщает представитель Росавиации. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы. "В 13.58 мск шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, доставлены поисково-спасательным ВС Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам. Поисково-спасательные работы с участием Иркутской РПСБ (региональной поисково-спасательной базы - ред.) завершены", - говорится в сообщении. Представитель уточняет, что Росавиация классифицировала случившееся как аварию. Расследованием ее причин займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, добавил он. Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Ключевая ее цель - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.
https://ria.ru/20240903/irkutsk-1970282792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, алексей цыденов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, ми-171
Происшествия, Иркутск, Россия, Алексей Цыденов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет, Ми-171
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171
Пассажиров Ми-171, совершившего жесткую посадку под Иркутском, доставили медикам