Рейтинг@Mail.ru
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vertolet-1970295195.html
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171 - РИА Новости, 03.09.2024
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171
Шесть человек, летевших на вертолете, который во вторник совершил жесткую посадку под Иркутском, доставлены поисково-спасательным воздушны судном Росавиации в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:50
2024-09-03T15:50
происшествия
иркутск
россия
алексей цыденов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
ми-171
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761288898_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_f9bc9c367dd74b4ed0a77b3356624239.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть человек, летевших на вертолете, который во вторник совершил жесткую посадку под Иркутском, доставлены поисково-спасательным воздушны судном Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам, сообщает представитель Росавиации. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы. "В 13.58 мск шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, доставлены поисково-спасательным ВС Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам. Поисково-спасательные работы с участием Иркутской РПСБ (региональной поисково-спасательной базы - ред.) завершены", - говорится в сообщении. Представитель уточняет, что Росавиация классифицировала случившееся как аварию. Расследованием ее причин займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, добавил он. Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Ключевая ее цель - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.
https://ria.ru/20240903/irkutsk-1970282792.html
https://radiosputnik.ru/20240901/vertolet-1969806031.html
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761288898_321:0:2886:1924_1920x0_80_0_0_4f059ecfddb6163e269b802db32be039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, алексей цыденов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, ми-171
Происшествия, Иркутск, Россия, Алексей Цыденов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет, Ми-171
Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171

Пассажиров Ми-171, совершившего жесткую посадку под Иркутском, доставили медикам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВертолет Ми-171
Вертолет Ми-171 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-171. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть человек, летевших на вертолете, который во вторник совершил жесткую посадку под Иркутском, доставлены поисково-спасательным воздушны судном Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам, сообщает представитель Росавиации.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы.
Место происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Жестко приземлившийся под Иркутском вертолет летел за мальчиком с травмой
Вчера, 15:21
"В 13.58 мск шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, доставлены поисково-спасательным ВС Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам. Поисково-спасательные работы с участием Иркутской РПСБ (региональной поисково-спасательной базы - ред.) завершены", - говорится в сообщении.
Представитель уточняет, что Росавиация классифицировала случившееся как аварию. Расследованием ее причин займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, добавил он.
Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Ключевая ее цель - установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.
Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России на месте крушения вертолета на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружены тела 17 погибших
1 сентября, 13:36
 
ПроисшествияИркутскРоссияАлексей ЦыденовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитетМи-171
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала