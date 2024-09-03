https://ria.ru/20240903/vertolet-1970183055.html

Вертолет совершил жесткую посадку под Иркутском

Вертолет совершил жесткую посадку под Иркутском - РИА Новости, 03.09.2024

Вертолет совершил жесткую посадку под Иркутском

Летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы, сообщил глава... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:02

2024-09-03T11:02

2024-09-03T13:51

иркутск

ми-8

происшествия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале."Вертолет, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании "Баргузин", совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали", — написал Цыденов.Подчеркивается, что сейчас ведутся мероприятия по поиску и спасению.

https://ria.ru/20240901/raisi-1969833268.html

иркутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутск, ми-8, происшествия