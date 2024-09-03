Вертолет совершил жесткую посадку под Иркутском
При жесткой посадке санитарного вертолета в Иркутской области пострадали двое
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. 3 сентября 2024 года
Место происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. 3 сентября 2024 года
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"Вертолет, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании "Баргузин", совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали", — написал Цыденов.
Подчеркивается, что сейчас ведутся мероприятия по поиску и спасению.
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