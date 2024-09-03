https://ria.ru/20240903/vertolet-1970182406.html

На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек

На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек - РИА Новости, 03.09.2024

На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек

На борту вертолета Ми-171, связь с которым утеряна, находились 6 человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:56

2024-09-03T10:56

2024-09-03T11:08

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-171

происшествия

иркутск

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На борту вертолета Ми-171, связь с которым утеряна, находились 6 человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего."Поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании "Байкал-Аэро" вылетел к месту авиационного события, произошедшего сегодня, около 9.30 мск, с вертолетом Ми-171 авиакомпании "Баргузин". По предварительным данным: на борту Ми-171, находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

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иркутск

россия

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Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-171, происшествия, иркутск, россия