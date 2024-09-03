На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек
О ЧП на борту вертолета, с которым утеряна связь, сообщил капитан
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На борту вертолета Ми-171, связь с которым утеряна, находились 6 человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании "Байкал-Аэро" вылетел к месту авиационного события, произошедшего сегодня, около 9.30 мск, с вертолетом Ми-171 авиакомпании "Баргузин". По предварительным данным: на борту Ми-171, находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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