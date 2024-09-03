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На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек - РИА Новости, 03.09.2024
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10:56 03.09.2024 (обновлено: 11:08 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vertolet-1970182406.html
На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек
На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек - РИА Новости, 03.09.2024
На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек
На борту вертолета Ми-171, связь с которым утеряна, находились 6 человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:56
2024-09-03T11:08
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-171
происшествия
иркутск
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На борту вертолета Ми-171, связь с которым утеряна, находились 6 человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего."Поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании "Байкал-Аэро" вылетел к месту авиационного события, произошедшего сегодня, около 9.30 мск, с вертолетом Ми-171 авиакомпании "Баргузин". По предварительным данным: на борту Ми-171, находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-171, происшествия, иркутск, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-171, Происшествия, Иркутск, Россия
На борту вертолета, с которым утеряна связь, было шесть человек

О ЧП на борту вертолета, с которым утеряна связь, сообщил капитан

© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На борту вертолета Ми-171, связь с которым утеряна, находились 6 человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании "Байкал-Аэро" вылетел к месту авиационного события, произошедшего сегодня, около 9.30 мск, с вертолетом Ми-171 авиакомпании "Баргузин". По предварительным данным: на борту Ми-171, находились шесть человек. О нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-171ПроисшествияИркутскРоссия
 
 
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