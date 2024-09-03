https://ria.ru/20240903/vef-1970129575.html

На ВЭФ пройдет серия кинопоказов о жизни Дальнего Востока

На ВЭФ пройдет серия кинопоказов о жизни Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2024

На ВЭФ пройдет серия кинопоказов о жизни Дальнего Востока

Транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") и Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" организуют серию РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:37

2024-09-03T06:37

2024-09-03T06:37

михаил расходников

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальний восток

приморский край

хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") и Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" организуют серию кинопоказов на стенде Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) в рамках IX Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Киносеансы пройдут с 3 по 8 сентября в павильоне ВМТП, расположенном на "Улице Дальнего Востока" рядом с павильоном Приморского края. Они дополнят культурную программу ВЭФ и расскажут его участникам о том, что такое Дальний Восток и чем он живет. Основу расписания составят документальные и игровые фильмы, отобранные фестивалем "Меридианы Тихого". Среди них приключенческий семейный фильм "Дух Байкала" (Бурятия) режиссера Михаила Расходникова. На фоне завораживающих красот озера кинокартина расскажет о захватывающем испытании природы, обретении семьи и силе любви. Также в программе - документальный фильм Анны Самойловой "Амурский Вангог" (Хабаровский край), в котором рассказывается о жизни небольшого нанайского села Сикачи-Алян глазами местного художника "амурского Ван Гога" Ильи Лиханова. Также посетителям павильона покажут фильмы о портовых и логистических профессиях, востребованных на Дальнем Востоке: докере, капитане дальнего плавания, тальмане и других. Важной частью кинопрограммы станут работы всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток — земля приключений". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/sakhalin-1970125841.html

https://ria.ru/20240903/vystavka-1970123714.html

дальний восток

приморский край

хабаровский край

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михаил расходников, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальний восток, приморский край, хабаровский край