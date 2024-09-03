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Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 03.09.2024
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03:08 03.09.2024 (обновлено: 04:32 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vef-1970117569.html
Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам
Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 03.09.2024
Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам
Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам представили гостям ВЭФ, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:08
2024-09-03T04:32
вьетнам
сша
ханой
владимир путин
хо ши мин
российское историческое общество
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам представили гостям ВЭФ, сообщает корреспондент РИА Новости. Стенды "Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию" представлены на площадке Восточного экономического форума. Отдельно авторы отметили государственный визит Путина во Вьетнам, который состоялся в июне 2024 года. На стенде представлены фотографии визита, в том числе кадры с российско-вьетнамских переговоров, концерта в Большом оперном театре, церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина. "Этот визит показал глубокие взаимные симпатии двух стран и народов в отношении друг друга. Было подтверждено совпадение внешнеполитических позиций двух стран, что открывает возможности их тесного сотрудничества в ближайшей исторической перспективе", - говорится на стенде, автором которого выступило Российское историческое общество. Кроме того, отмечается, что "вьетнамское руководство продемонстрировало, что страна, несмотря на давление со стороны США, остается верным и доброжелательным партнером России". Стенд, посвященный истории Вьетнама, включает в себя изображения архивных документов, фотохронику. Авторы также продемонстрировали копии российско-вьетнамских соглашений, поздравительные телеграммы лидеров двух стран. На площадке ВЭФ-2024 пройдет международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие приурочено к 75-летию установления деловых отношений двух стран. Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся 19-20 июня. В ходе него Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/putin-1970026257.html
https://ria.ru/20240903/vaktsinatsiya-1970116478.html
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вьетнам, сша, ханой, владимир путин, хо ши мин, российское историческое общество, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Вьетнам, США, Ханой, Владимир Путин, Хо Ши Мин, Российское историческое общество, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам

Гостям ВЭФ-2024 представили итоги госвизита Путина во Вьетнам 19-20 июня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция
ВЭФ-2024. Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЭФ-2024. Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам представили гостям ВЭФ, сообщает корреспондент РИА Новости.
Стенды "Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию" представлены на площадке Восточного экономического форума. Отдельно авторы отметили государственный визит Путина во Вьетнам, который состоялся в июне 2024 года. На стенде представлены фотографии визита, в том числе кадры с российско-вьетнамских переговоров, концерта в Большом оперном театре, церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина.
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"Этот визит показал глубокие взаимные симпатии двух стран и народов в отношении друг друга. Было подтверждено совпадение внешнеполитических позиций двух стран, что открывает возможности их тесного сотрудничества в ближайшей исторической перспективе", - говорится на стенде, автором которого выступило Российское историческое общество.
Кроме того, отмечается, что "вьетнамское руководство продемонстрировало, что страна, несмотря на давление со стороны США, остается верным и доброжелательным партнером России".
Стенд, посвященный истории Вьетнама, включает в себя изображения архивных документов, фотохронику. Авторы также продемонстрировали копии российско-вьетнамских соглашений, поздравительные телеграммы лидеров двух стран.
На площадке ВЭФ-2024 пройдет международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие приурочено к 75-летию установления деловых отношений двух стран.
Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся 19-20 июня. В ходе него Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВьетнамСШАХанойВладимир ПутинХо Ши МинРоссийское историческое обществоДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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