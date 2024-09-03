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Названы блюда, которыми угощают гостей ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
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02:25 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vef-1970115601.html
Названы блюда, которыми угощают гостей ВЭФ
Названы блюда, которыми угощают гостей ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
Названы блюда, которыми угощают гостей ВЭФ
Гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ) угощают закусками с креветками и гребешком, блюдами из краба, а также ухой с тремя видами рыб в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:25
2024-09-03T02:25
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ) угощают закусками с креветками и гребешком, блюдами из краба, а также ухой с тремя видами рыб в рыбном доме Росрыболовства, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в меню камбала на гриле, дальневосточный зелёный борщ с морепродуктами и стейк из палтуса. Гости могут также попробовать блюда из краба: королевские фаланги камчатского краба, сливочный суп, харумаки и даже оливье. На десерт предлагают сливочный пломбир, чизкейк с лесными ягодами и шоколадный брауни. Из барного меню можно угоститься пятью видами чая, кофе, таежным лимонадом, а из алкогольных напитков - винами Кубани и Крыма. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-1970115355.html
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дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток
Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток
Названы блюда, которыми угощают гостей ВЭФ

Гостей ВЭФ-2024 угощают блюдами с креветками, гребешком и крабом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке
Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ) угощают закусками с креветками и гребешком, блюдами из краба, а также ухой с тремя видами рыб в рыбном доме Росрыболовства, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, в меню камбала на гриле, дальневосточный зелёный борщ с морепродуктами и стейк из палтуса. Гости могут также попробовать блюда из краба: королевские фаланги камчатского краба, сливочный суп, харумаки и даже оливье.
На десерт предлагают сливочный пломбир, чизкейк с лесными ягодами и шоколадный брауни. Из барного меню можно угоститься пятью видами чая, кофе, таежным лимонадом, а из алкогольных напитков - винами Кубани и Крыма.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владивосток
 
 
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