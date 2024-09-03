https://ria.ru/20240903/vef-1970115355.html

На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры

На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 03.09.2024

На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры

Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:16

2024-09-03T02:16

2024-09-03T02:16

россия

северная америка

европа

генеральная прокуратура рф

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. На ведомственном стенде представлен интерактивный экран с приложением, с помощью которого можно направить обращение в Генпрокуратуру РФ. Также на стенде работает сотрудник, который будет принимать обращения. На стенде также работает интерактивный экран, с помощью которого можно узнать, когда было заключено соглашение о сотрудничестве Генеральной прокураторы РФ с прокуратурами других стран в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Южной Америке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/putin-1970026257.html

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970005952.html

россия

северная америка

европа

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россия, северная америка, европа, генеральная прокуратура рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)