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На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 03.09.2024
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02:16 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vef-1970115355.html
На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры
На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 03.09.2024
На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры
Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:16
2024-09-03T02:16
россия
северная америка
европа
генеральная прокуратура рф
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. На ведомственном стенде представлен интерактивный экран с приложением, с помощью которого можно направить обращение в Генпрокуратуру РФ. Также на стенде работает сотрудник, который будет принимать обращения. На стенде также работает интерактивный экран, с помощью которого можно узнать, когда было заключено соглашение о сотрудничестве Генеральной прокураторы РФ с прокуратурами других стран в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Южной Америке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/putin-1970026257.html
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россия, северная америка, европа, генеральная прокуратура рф, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Северная Америка, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры

В рамках ВЭФ-2024 начал работать стенд Генпрокуратуры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
На ведомственном стенде представлен интерактивный экран с приложением, с помощью которого можно направить обращение в Генпрокуратуру РФ. Также на стенде работает сотрудник, который будет принимать обращения.
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На стенде также работает интерактивный экран, с помощью которого можно узнать, когда было заключено соглашение о сотрудничестве Генеральной прокураторы РФ с прокуратурами других стран в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Южной Америке.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияСеверная АмерикаЕвропаГенеральная прокуратура РФДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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