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Восточный экономический форум

Восточный экономический форум - РИА Новости, 03.09.2024

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:50

2024-09-03T00:50

2024-09-03T00:50

справки

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

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Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Председателем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.Первый Восточный экономический форум прошел с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин.В работе ВЭФ приняли участие 1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. Было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов – соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения. Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года. В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса. Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем – Южная Корея. Форум также посетили делегации Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Центральным событием ВЭФ стала панельная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе. По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей.Третий Восточный экономический форум прошел 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема – "Дальний Восток: создавая новую реальность".В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний.Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.На форуме было подписано 217 соглашений на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Четвертый Восточный экономический форум прошел 11-13 сентября 2018 года. Основная тема форума – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".В работе форума приняли участие более шести тысяч делегатов из 60 иностранных государств, в том числе более 340 глав иностранных компаний, а также более 380 глав российских компаний. Самые многочисленные делегации были из КНР, Японии, Республики Корея. Форум также посетили делегации Монголии, США, Великобритании и Северной Кореи.Ключевым событием ВЭФ стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.На форуме было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,108 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).Пятый Восточный экономический форум прошел 4-6 сентября 2019 года. Основная тема форума – "Дальний Восток – горизонты развития".В работе форума приняли участие более восьми с половиной тысяч делегатов из России и 65 государств и территорий, в том числе более 440 глав иностранных компаний.Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики. В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя правительства Японии Синдзо Абэ. На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).В 2020 году из-за пандемии коронавируса Восточный экономический форум был отменен.Шестой Восточный экономический форум прошел 2-4 сентября 2021 года. Основная тема форума – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".В рамках форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-диалоги.Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток – новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире", "Молодежный ВЭФ".В пленарном заседании форума принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин, в онлайн-формате в мероприятии участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.Видеоприветствия направили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.В работе форума приняли участие более четырех тысяч участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран, самыми представительными стали делегации из Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана.На полях форума было подписано рекордное количество соглашений – 380 контрактов на сумму 3,6 триллиона рублей.Седьмой Восточный экономический форум прошел 5-8 сентября 2022 года. Главная тема форума – "На пути к многополярному миру".Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили: президент России Владимир Путин; председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн; премьер-министр Армении Никол Пашинян; премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к присутствующим обратились: премьер-министр Индии Нарендра Моди; премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб; премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.В рамках основной программы состоялось свыше 100 мероприятий и более 70 – были организованы на тематических площадках.Участие в форуме приняли более семи тысяч участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. На форуме было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.Восьмой Восточный экономический форум прошел 10-13 сентября 2023 года. Основная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Участниками ВЭФ из числа представителей иностранных правительств стали заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин, вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту, вице-премьер, министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд, заместитель премьер-министра, союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун У. Также Форум посетили 12 глав дипломатического корпуса.Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, участие в котором приняли Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту.В рамках форума прошло более 100 сессий основной деловой программы, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки.Участие в форуме приняли более семи тысяч участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 2400 представителей бизнеса. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия.На форуме было подписано 373 соглашения на общую сумму 3,818 триллиона рублей, в том числе с иностранными компаниями – 41 соглашение. В 2023 году на полях ВЭФ состоялся первый Международный форум "День сокола". Главной темой мероприятия стало учреждение глобальной программы сохранения сокола – Всемирной соколиной инициативы, в рамках которой в России создаются центры реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных (в Камчатском крае) и дрофиных (в Республике Калмыкии). В Форуме приняли участие официальные лица и эксперты из России, а также из таких стран и территорий, как: Бангладеш, Египет, Индия, Монголия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Мьянма, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Филиппины, ЮАР.Девятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".На пленарном заседании Восточного экономического форума выступит президент России Владимир Путин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток