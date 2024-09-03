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ВЭБ: дальневосточные города показывают позитивную динамику качества жизни
ВЭБ: дальневосточные города показывают позитивную динамику качества жизни - РИА Новости, 03.09.2024
ВЭБ: дальневосточные города показывают позитивную динамику качества жизни
Города Дальнего Востока демонстрируют позитивную динамику по ряду групп показателей Индекса качества жизни, в том числе — по возможностям для работы и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:00
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дальний восток
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Города Дальнего Востока демонстрируют позитивную динамику по ряду групп показателей Индекса качества жизни, в том числе — по возможностям для работы и построения карьеры, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин."В системе Индекса ВЭБ.РФ, который на Дальнем Востоке охватывает 26 городов, мы фиксируем улучшение их позиций по ряду направлений качества жизни, важных для обычной семьи: возможностям для работы и карьеры, мобильности и благоустройству. Масштабное обновление данных информационно-аналитической базы за 2024 год пройдет в течение двух месяцев, но первые их массивы — позитивны для городов ДФО. Важно, что такая оценка формируется и объективными показателями, и опросами людей, и позволяет бизнесу и управленцам оценить эффекты как от уже реализованных проектов, так и при их тиражировании", — сказал Самохин, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.Отмечается, что по возможностям для работы и карьеры выгодно выделяются Певек, Анадырь, Магадан, Южно-Сахалинск и Северобайкальск. Хорошую динамику по благоустройству показывают Магадан и Якутск — вдвое больше их жителей стали считать свой город красивым и ухоженным.Данные опросов свидетельствуют и о росте популярности общественного транспорта: личным авто стали пользоваться меньше жителей ДФО, самое значительное снижение — в Магадане (с 50% до 29%), Чите (с 38% до 24%) и Биробиджане (с 36% до 23%).По словам Самохина, подходы и наработки Индекса ВЭБ.РФ также могут быть использованы для оценки социальных эффектов проектов, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства."Эту работу, наряду с функционалом создания цифровых моделей, мы ведем с экспертным сообществом и лидерами компетенций. Задача — дополнить количественные метрики оценки проектов качественными, сфокусированными на запросах и оценках обычной семьи", — сказал Самохин.Информационно-аналитическая база Индекса при этом продолжит развиваться — за счет как увеличения глубины анализа, так и расширения географии — до 250 городов.
https://ria.ru/20240902/vladivostok-1969891203.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, дальний восток, вэб.рф (вэб)
Россия, Дальний Восток, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Города Дальнего Востока демонстрируют позитивную динамику по ряду групп показателей Индекса качества жизни, в том числе — по возможностям для работы и построения карьеры, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
"В системе Индекса ВЭБ.РФ, который на Дальнем Востоке охватывает 26 городов, мы фиксируем улучшение их позиций по ряду направлений качества жизни, важных для обычной семьи: возможностям для работы и карьеры, мобильности и благоустройству. Масштабное обновление данных информационно-аналитической базы за 2024 год пройдет в течение двух месяцев, но первые их массивы — позитивны для городов ДФО. Важно, что такая оценка формируется и объективными показателями, и опросами людей, и позволяет бизнесу и управленцам оценить эффекты как от уже реализованных проектов, так и при их тиражировании", — сказал Самохин, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.
Отмечается, что по возможностям для работы и карьеры выгодно выделяются Певек
, Анадырь
, Магадан
, Южно-Сахалинск
и Северобайкальск
. Хорошую динамику по благоустройству показывают Магадан и Якутск
— вдвое больше их жителей стали считать свой город красивым и ухоженным.
Данные опросов свидетельствуют и о росте популярности общественного транспорта: личным авто стали пользоваться меньше жителей ДФО, самое значительное снижение — в Магадане (с 50% до 29%), Чите
(с 38% до 24%) и Биробиджане
(с 36% до 23%).
По словам Самохина, подходы и наработки Индекса ВЭБ.РФ также могут быть использованы для оценки социальных эффектов проектов, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства.
"Эту работу, наряду с функционалом создания цифровых моделей, мы ведем с экспертным сообществом и лидерами компетенций. Задача — дополнить количественные метрики оценки проектов качественными, сфокусированными на запросах и оценках обычной семьи", — сказал Самохин.
Информационно-аналитическая база Индекса при этом продолжит развиваться — за счет как увеличения глубины анализа, так и расширения географии — до 250 городов.