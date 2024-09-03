https://ria.ru/20240903/upts-1970366960.html

Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ

Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 03.09.2024

Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ

Иерусалимский патриархат - старейшая автокефальная православная церковь - призвал украинских парламентариев отменить закон, позволяющий запретить Украинскую... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:38

2024-09-03T21:38

2024-09-03T22:04

религия

ситуация вокруг упц

религия

украинская православная церковь

украина

россия

верховная рада украины

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957773201_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_dd7a6471b024062dbc509a4ec279fa0b.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иерусалимский патриархат - старейшая автокефальная православная церковь - призвал украинских парламентариев отменить закон, позволяющий запретить Украинскую православной церковь - единственную каноническую православную церковь в стране и самую большую общину верующих на Украине.Рада в августе приняла закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны."Иерусалимский патриархат вместе со многими патриархами и другими предстоятелями церквей, осуждает принятие 20 августа Верховной радой Украины нового закона, предполагающего запрет богослужений в храмах Украинской православной церкви. Такое коллективное наказание бесчисленного множества верующих мужчин и женщин не способствует единству и не содействует миру. Не может быть никаких оправданий превращению религиозных убеждений и практик в оружие, и мы все должны обеспечить, чтобы те, кто хочет молиться, могли делать это так, как велит их совесть. Мы призываем украинскую Верховную раду пересмотреть и отменить этот закон ради благополучия всех верующих на Украине", - говорится в обращении Иерусалимского патриархата, перевод которого на русский опубликован во вторник на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.Также в Иерусалимской церкви предостерегли украинские власти от уголовного преследования верующих."Наши сердца разрываются от боли за тех, кто пострадал, кто был вынужден покинуть свои дома, и кто потерял жизнь в нынешней войне, но из этой боли не должно возникнуть нового раскола среди верующих или уголовного преследования невинных людей из-за их вероисповедания", - подчеркнули в Церкви."Как мы неоднократно заявляли с самого начала конфликта, Иерусалимский патриархат признает те вызовы и глубокие разделения, которые представляет этот конфликт, и привержен духовной миссии диалога и примирения через обсуждения в братском духе. Мы верим, что это единственный путь к прочному миру между воюющими сторонами, а также к истинному единству в Церкви. Мы еще раз протягиваем руку братства христианам во всей Православной церкви, чтобы (стало возможным) положить конец страданиям и содействовать исцелению и (укреплению) единства в нашей любимой Православной церкви", - заключили в Иерусалимском патриархате.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970281307.html

https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь, украина, россия, верховная рада украины, русская православная церковь