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Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 03.09.2024
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Религия
 
21:38 03.09.2024 (обновлено: 22:04 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/upts-1970366960.html
Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ
Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 03.09.2024
Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ
Иерусалимский патриархат - старейшая автокефальная православная церковь - призвал украинских парламентариев отменить закон, позволяющий запретить Украинскую... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:38
2024-09-03T22:04
религия
ситуация вокруг упц
религия
украинская православная церковь
украина
россия
верховная рада украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иерусалимский патриархат - старейшая автокефальная православная церковь - призвал украинских парламентариев отменить закон, позволяющий запретить Украинскую православной церковь - единственную каноническую православную церковь в стране и самую большую общину верующих на Украине.Рада в августе приняла закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны."Иерусалимский патриархат вместе со многими патриархами и другими предстоятелями церквей, осуждает принятие 20 августа Верховной радой Украины нового закона, предполагающего запрет богослужений в храмах Украинской православной церкви. Такое коллективное наказание бесчисленного множества верующих мужчин и женщин не способствует единству и не содействует миру. Не может быть никаких оправданий превращению религиозных убеждений и практик в оружие, и мы все должны обеспечить, чтобы те, кто хочет молиться, могли делать это так, как велит их совесть. Мы призываем украинскую Верховную раду пересмотреть и отменить этот закон ради благополучия всех верующих на Украине", - говорится в обращении Иерусалимского патриархата, перевод которого на русский опубликован во вторник на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.Также в Иерусалимской церкви предостерегли украинские власти от уголовного преследования верующих."Наши сердца разрываются от боли за тех, кто пострадал, кто был вынужден покинуть свои дома, и кто потерял жизнь в нынешней войне, но из этой боли не должно возникнуть нового раскола среди верующих или уголовного преследования невинных людей из-за их вероисповедания", - подчеркнули в Церкви."Как мы неоднократно заявляли с самого начала конфликта, Иерусалимский патриархат признает те вызовы и глубокие разделения, которые представляет этот конфликт, и привержен духовной миссии диалога и примирения через обсуждения в братском духе. Мы верим, что это единственный путь к прочному миру между воюющими сторонами, а также к истинному единству в Церкви. Мы еще раз протягиваем руку братства христианам во всей Православной церкви, чтобы (стало возможным) положить конец страданиям и содействовать исцелению и (укреплению) единства в нашей любимой Православной церкви", - заключили в Иерусалимском патриархате.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970281307.html
https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html
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ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь, украина, россия, верховная рада украины, русская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украинская православная церковь, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь
Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ

Иерусалимский патриархат осудил украинский закон, позволяющий запретить УПЦ

CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk / Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk /
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иерусалимский патриархат - старейшая автокефальная православная церковь - призвал украинских парламентариев отменить закон, позволяющий запретить Украинскую православной церковь - единственную каноническую православную церковь в стране и самую большую общину верующих на Украине.
Рада в августе приняла закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда кроме украинских раскольников входят главы иудейской, католической, протестантской и мусульманской общин страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Зеленскому осталось победить Илью Муромца
22 августа, 08:00
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"Иерусалимский патриархат вместе со многими патриархами и другими предстоятелями церквей, осуждает принятие 20 августа Верховной радой Украины нового закона, предполагающего запрет богослужений в храмах Украинской православной церкви. Такое коллективное наказание бесчисленного множества верующих мужчин и женщин не способствует единству и не содействует миру. Не может быть никаких оправданий превращению религиозных убеждений и практик в оружие, и мы все должны обеспечить, чтобы те, кто хочет молиться, могли делать это так, как велит их совесть. Мы призываем украинскую Верховную раду пересмотреть и отменить этот закон ради благополучия всех верующих на Украине", - говорится в обращении Иерусалимского патриархата, перевод которого на русский опубликован во вторник на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ.
Также в Иерусалимской церкви предостерегли украинские власти от уголовного преследования верующих.
"Наши сердца разрываются от боли за тех, кто пострадал, кто был вынужден покинуть свои дома, и кто потерял жизнь в нынешней войне, но из этой боли не должно возникнуть нового раскола среди верующих или уголовного преследования невинных людей из-за их вероисповедания", - подчеркнули в Церкви.
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В ООН прокомментировали закон о запрете УПЦ
Вчера, 15:15
"Как мы неоднократно заявляли с самого начала конфликта, Иерусалимский патриархат признает те вызовы и глубокие разделения, которые представляет этот конфликт, и привержен духовной миссии диалога и примирения через обсуждения в братском духе. Мы верим, что это единственный путь к прочному миру между воюющими сторонами, а также к истинному единству в Церкви. Мы еще раз протягиваем руку братства христианам во всей Православной церкви, чтобы (стало возможным) положить конец страданиям и содействовать исцелению и (укреплению) единства в нашей любимой Православной церкви", - заключили в Иерусалимском патриархате.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Суд в Киеве заочно арестовал депутата Рады, отстаивавшего интересы УПЦ
29 августа, 22:50
 
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