https://ria.ru/20240903/ulyanovsk-1970357586.html

В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа

В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа - РИА Новости, 03.09.2024

В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа

Фасад и лестничные марши восстановлены, сети водо- и электроснабжения обновлены в доме на улице Корунковой в Ульяновске, где 26 июля в результате взрыва газа и... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:10

2024-09-03T20:10

2024-09-03T20:13

происшествия

ульяновск

россия

алексей русских

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970357772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38d4814fc5a04cfd4cbcc33d256358c7.jpg

САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Фасад и лестничные марши восстановлены, сети водо- и электроснабжения обновлены в доме на улице Корунковой в Ульяновске, где 26 июля в результате взрыва газа и пожара погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "В конце июля в доме на Корунковой 2/19 города Ульяновска произошел пожар... Сегодня осмотрел ход работ. В местах общего пользования подъезда №9 полностью обновлены сети водо-, электро-, теплоснабжения, водоотведения, установлены новые окна в подъезде и квартирах. Восстановлен фасад, лестничные марши", - написал Русских. Глава региона добавил, что восстановительные работы продолжаются. В частности, поврежденный лифт демонтировали, сейчас шахту готовят к усилению. Адресную помощь от властей получили 34 заявителя. На данный момент 22 семьи вернулись к свои квартиры, еще две семьи продолжают находиться в пунктах временного размещения на базе гостиниц, также ряд семей пока живут у родственников. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что 26 июля произошел пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже в доме на улице Корунковой. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка. По факту гибели людей и уничтожения имущества жильцов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

https://ria.ru/20240828/pozhar-1969066551.html

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

ульяновск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, россия, алексей русских