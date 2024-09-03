https://ria.ru/20240903/ulyanovsk-1970357586.html
В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа
В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа - РИА Новости, 03.09.2024
В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа
Фасад и лестничные марши восстановлены, сети водо- и электроснабжения обновлены в доме на улице Корунковой в Ульяновске, где 26 июля в результате взрыва газа и... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:10
2024-09-03T20:10
2024-09-03T20:13
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САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Фасад и лестничные марши восстановлены, сети водо- и электроснабжения обновлены в доме на улице Корунковой в Ульяновске, где 26 июля в результате взрыва газа и пожара погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "В конце июля в доме на Корунковой 2/19 города Ульяновска произошел пожар... Сегодня осмотрел ход работ. В местах общего пользования подъезда №9 полностью обновлены сети водо-, электро-, теплоснабжения, водоотведения, установлены новые окна в подъезде и квартирах. Восстановлен фасад, лестничные марши", - написал Русских. Глава региона добавил, что восстановительные работы продолжаются. В частности, поврежденный лифт демонтировали, сейчас шахту готовят к усилению. Адресную помощь от властей получили 34 заявителя. На данный момент 22 семьи вернулись к свои квартиры, еще две семьи продолжают находиться в пунктах временного размещения на базе гостиниц, также ряд семей пока живут у родственников. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что 26 июля произошел пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже в доме на улице Корунковой. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка. По факту гибели людей и уничтожения имущества жильцов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
https://ria.ru/20240828/pozhar-1969066551.html
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происшествия, ульяновск, россия, алексей русских
Происшествия, Ульяновск, Россия, Алексей Русских
В Ульяновске частично восстановили жилой дом после взрыва газа
В Ульяновске восстановили фасад дома, где при пожаре погибли четыре человека
САМАРА, 3 сен - РИА Новости.
Фасад и лестничные марши восстановлены, сети водо- и электроснабжения обновлены в доме на улице Корунковой в Ульяновске, где 26 июля в результате взрыва газа и пожара погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале
.
"В конце июля в доме на Корунковой 2/19 города Ульяновска произошел пожар... Сегодня осмотрел ход работ. В местах общего пользования подъезда №9 полностью обновлены сети водо-, электро-, теплоснабжения, водоотведения, установлены новые окна в подъезде и квартирах. Восстановлен фасад, лестничные марши", - написал Русских.
Глава региона добавил, что восстановительные работы продолжаются. В частности, поврежденный лифт демонтировали, сейчас шахту готовят к усилению.
Адресную помощь от властей получили 34 заявителя. На данный момент 22 семьи вернулись к свои квартиры, еще две семьи продолжают находиться в пунктах временного размещения на базе гостиниц, также ряд семей пока живут у родственников.
Ранее в региональном ГУМЧС России
сообщали, что 26 июля произошел пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже в доме на улице Корунковой. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка. По факту гибели людей и уничтожения имущества жильцов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.