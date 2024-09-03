https://ria.ru/20240903/ulan-bator-1970146117.html

Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии в Улан-Баторе

Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии в Улан-Баторе - РИА Новости, 03.09.2024

Путин прибыл на переговоры с президентом Монголии в Улан-Баторе

Торжественная церемония встречи президента Владимира Путина проходит в Улан-Баторе на центральной площади у государственного дворца, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:35

2024-09-03T08:35

2024-09-03T09:23

россия

монголия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

сергей лавров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Торжественная церемония встречи президента Владимира Путина проходит в Улан-Баторе на центральной площади у государственного дворца, сообщил корреспондент РИА Новости. Российский лидер находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Фасад дворца, где сегодня пройдут российско-монгольские переговоры, украшен большими флагами двух стран, для встречи российского лидера подготовили красную дорожку и постамент. Напротив дворца выстроилась рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одежды личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи. Перед началом церемонии маленькая девочка в национальной монгольской одежде вручила Путину цветы. Духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации и Монголии, после чего президенты двух стран подошли роте почетного караула и поприветствовали его. От российской стороны на церемонии присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минприроды Александр Козлов, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр транспорта Роман Старовойт, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава РЖД Олег Белозеров. Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.

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https://ria.ru/20240903/diplomatiya-1970053251.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970120838.html

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

россия

монголия

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Торжественная встреча президентов России и Монголии Торжественная встреча президентов России и Монголии 2024-09-03T08:35 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире