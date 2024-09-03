СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго"
Forbes: главу "Укрэнерго" уволили из-за ненадлежащей защиты энергообъектов
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиГлава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен из-за ненадлежащей защиты энергообъектов, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о масштабных взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
"Руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого уволили, несмотря на предостережения ЕБРР, IFC и посла ЕС. Причина… обстрел 26 августа, который уничтожил важные подстанции компании. Следствием стали масштабные отключения, в частности, в столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным источников, Кудрицкий сам созвал заседание наблюдательного совета, чтобы доложить о результатах своей работы за четыре года. Совет в свою очередь мог "либо принять отчет во внимание, либо инициировать увольнение", пишет издание.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго".