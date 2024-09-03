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СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.09.2024
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14:43 03.09.2024 (обновлено: 14:44 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ukrenergo-1970270757.html
СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго"
СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.09.2024
СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго"
Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен из-за ненадлежащей защиты энергообъектов, сообщает украинская версия журнала... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:43
2024-09-03T14:44
в мире
украина
герман галущенко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен из-за ненадлежащей защиты энергообъектов, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о масштабных взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. "Руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого уволили, несмотря на предостережения ЕБРР, IFC и посла ЕС. Причина… обстрел 26 августа, который уничтожил важные подстанции компании. Следствием стали масштабные отключения, в частности, в столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным источников, Кудрицкий сам созвал заседание наблюдательного совета, чтобы доложить о результатах своей работы за четыре года. Совет в свою очередь мог "либо принять отчет во внимание, либо инициировать увольнение", пишет издание. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго".
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html
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в мире, украина, герман галущенко, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк, европейский банк реконструкции и развития, forbes
В мире, Украина, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, ДТЭК, Европейский банк реконструкции и развития, Forbes
СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго"

Forbes: главу "Укрэнерго" уволили из-за ненадлежащей защиты энергообъектов

© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиГлава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
Глава украинской энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен из-за ненадлежащей защиты энергообъектов, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о масштабных взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
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"Руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого уволили, несмотря на предостережения ЕБРР, IFC и посла ЕС. Причина… обстрел 26 августа, который уничтожил важные подстанции компании. Следствием стали масштабные отключения, в частности, в столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным источников, Кудрицкий сам созвал заседание наблюдательного совета, чтобы доложить о результатах своей работы за четыре года. Совет в свою очередь мог "либо принять отчет во внимание, либо инициировать увольнение", пишет издание.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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В миреУкраинаГерман ГалущенкоДенис ШмыгальУкрэнергоДТЭКЕвропейский банк реконструкции и развитияForbes
 
 
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