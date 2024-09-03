https://ria.ru/20240903/ukrenergo-1970270757.html

СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго"

СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго" - РИА Новости, 03.09.2024

СМИ назвали причину увольнения главы "Укрэнерго"

Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен из-за ненадлежащей защиты энергообъектов, сообщает украинская версия журнала... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:43

2024-09-03T14:43

2024-09-03T14:44

в мире

украина

герман галущенко

денис шмыгаль

укрэнерго

дтэк

европейский банк реконструкции и развития

forbes

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен из-за ненадлежащей защиты энергообъектов, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о масштабных взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. "Руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого уволили, несмотря на предостережения ЕБРР, IFC и посла ЕС. Причина… обстрел 26 августа, который уничтожил важные подстанции компании. Следствием стали масштабные отключения, в частности, в столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным источников, Кудрицкий сам созвал заседание наблюдательного совета, чтобы доложить о результатах своей работы за четыре года. Совет в свою очередь мог "либо принять отчет во внимание, либо инициировать увольнение", пишет издание. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго".

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html

https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, герман галущенко, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк, европейский банк реконструкции и развития, forbes