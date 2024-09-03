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В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.09.2024
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18:48 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970345465.html
В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.09.2024
В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:48
2024-09-03T18:48
в мире
украина
киев
днепропетровская область
дтэк
вооруженные силы украины
укрэнерго
киевская область
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская, Днепропетровская: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. По данным энергохолдинга, экстренные отключения также введены на подконтрольных ВСУ районах Донецкой народной республики. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены.
https://ria.ru/20240903/ukrenergo-1970270757.html
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго, киевская область
В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Киевская область
В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

ДТЭК: в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Киев, Киевская, Днепропетровская: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
По данным энергохолдинга, экстренные отключения также введены на подконтрольных ВСУ районах Донецкой народной республики.
Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены.
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В миреУкраинаКиевДнепропетровская областьДТЭКВооруженные силы УкраиныУкрэнергоКиевская область
 
 
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