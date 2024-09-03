https://ria.ru/20240903/ukraina-1970345465.html

В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.09.2024

В двух областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:48

2024-09-03T18:48

2024-09-03T18:48

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укрэнерго

киевская область

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская, Днепропетровская: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. По данным энергохолдинга, экстренные отключения также введены на подконтрольных ВСУ районах Донецкой народной республики. Украинские власти и СМИ 26 августа сообщали о взрывах в ряде регионов. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены.

https://ria.ru/20240903/ukrenergo-1970270757.html

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в мире, украина, киев, днепропетровская область, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго, киевская область