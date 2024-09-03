https://ria.ru/20240903/ukraina-1970281307.html

В ООН прокомментировали закон о запрете УПЦ

В ООН прокомментировали закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 03.09.2024

В ООН прокомментировали закон о запрете УПЦ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликует результаты своего анализа украинского закона о запрете Украинской Православной Церкви... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:15

2024-09-03T15:15

2024-09-03T15:25

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ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликует результаты своего анализа украинского закона о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ), но на это потребуется время, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдассани. Ранее на брифинге Шамдассани заявила, что закон о запрете УПЦ на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. "Этот закон был опубликован 26 августа, мы его получили и анализируем его, но на это потребуется время. Результаты нашего анализа будут опубликованы", - сказала она. Верховная рада Украины 20 августа приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".

https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html

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в мире, здоровье - общество, украина, оон, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц