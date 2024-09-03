https://ria.ru/20240903/ukraina-1970239393.html
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро - РИА Новости, 03.09.2024
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро
Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:43
2024-09-03T13:43
2024-09-03T14:08
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале. "Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву", - говорится в сообщении, опубликованном "Украинской правды". НАБУ официально подтвердило увольнение одного из заместителей главы агентства, не указав его имени. В мае украинские СМИ сообщили о публичном конфликте между НАБУ и другим украинским антикоррупционным ведомством - специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) из-за утечки информации по делу о коррупции, в ходе которого НАБУ отстранило Углаву с поста заместителя главы ведомства.
https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина
В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро
"Украинская правда": директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву