https://ria.ru/20240903/ukraina-1970239393.html

На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро

На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро - РИА Новости, 03.09.2024

На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро

Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:43

2024-09-03T13:43

2024-09-03T14:08

в мире

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале. "Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву", - говорится в сообщении, опубликованном "Украинской правды". НАБУ официально подтвердило увольнение одного из заместителей главы агентства, не указав его имени. В мае украинские СМИ сообщили о публичном конфликте между НАБУ и другим украинским антикоррупционным ведомством - специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) из-за утечки информации по делу о коррупции, в ходе которого НАБУ отстранило Углаву с поста заместителя главы ведомства.

https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина