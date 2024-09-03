Рейтинг@Mail.ru
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 03.09.2024 (обновлено: 14:08 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970239393.html
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро - РИА Новости, 03.09.2024
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро
Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:43
2024-09-03T14:08
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970255336_0:0:1552:874_1920x0_80_0_0_96bf9f53f23222414a0889fcc271be01.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале. "Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву", - говорится в сообщении, опубликованном "Украинской правды". НАБУ официально подтвердило увольнение одного из заместителей главы агентства, не указав его имени. В мае украинские СМИ сообщили о публичном конфликте между НАБУ и другим украинским антикоррупционным ведомством - специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) из-за утечки информации по делу о коррупции, в ходе которого НАБУ отстранило Углаву с поста заместителя главы ведомства.
https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970212077.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970255336_142:0:1418:957_1920x0_80_0_0_1702c77402bb19bc7eaf7f3ead939caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина
В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина
На Украине уволили замглавы антикоррупционного бюро

"Украинская правда": директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву

© Фото : НАБУЗамглавы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава
Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : НАБУ
Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава уволен со своего поста, сообщает издание "Украинская правда" в Telegram-канале.
"Директор НАБУ уволил своего заместителя Углаву", - говорится в сообщении, опубликованном "Украинской правды".
Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
На Украине уволили главу "Укрэнерго"
2 сентября, 23:06
НАБУ официально подтвердило увольнение одного из заместителей главы агентства, не указав его имени.
В мае украинские СМИ сообщили о публичном конфликте между НАБУ и другим украинским антикоррупционным ведомством - специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) из-за утечки информации по делу о коррупции, в ходе которого НАБУ отстранило Углаву с поста заместителя главы ведомства.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Замглавы офиса Зеленского могут уволить в ближайшее время, пишут СМИ
Вчера, 12:32
 
В миреНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала