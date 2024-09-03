https://ria.ru/20240903/ukraina-1970216749.html

В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине

В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине - РИА Новости, 03.09.2024

В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине

Закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:45

2024-09-03T12:45

2024-09-03T12:55

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ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани."Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займет время", - сказала она.Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".

https://ria.ru/20240830/tserkov-1969581288.html

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оон, украина, верховная рада украины, русская православная церковь, в мире