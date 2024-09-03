В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине
УВКПЧ ООН обеспокоен вопросом соблюдения международного права на Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани.
"Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займет время", - сказала она.
Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".