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В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине - РИА Новости, 03.09.2024
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12:45 03.09.2024 (обновлено: 12:55 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970216749.html
В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине
В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине - РИА Новости, 03.09.2024
В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине
Закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:45
2024-09-03T12:55
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ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани."Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займет время", - сказала она.Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
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оон, украина, верховная рада украины, русская православная церковь, в мире
ООН, Украина, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, В мире
В ООН выразили беспокойство по поводу запрета УПЦ на Украине

УВКПЧ ООН обеспокоен вопросом соблюдения международного права на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Украинской православной церкви (Московский патриархат) совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Закон о запрете Украинской Православной Церкви (УПЦ) на Украине вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека, заявила в ответ на вопрос РИА Новости на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани.
"Этот закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займет время", - сказала она.
Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Согласно этому документу, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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