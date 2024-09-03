https://ria.ru/20240903/ukraina-1970189015.html

Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте

Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте - РИА Новости, 03.09.2024

Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте

Нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв, и даже нападение на Курскую область в начале августа существенно не повлияло на общий... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:31

2024-09-03T11:31

2024-09-03T11:31

россия

курская область

сша

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв, и даже нападение на Курскую область в начале августа существенно не повлияло на общий ход конфликта, пишет бывший аналитик ЦРУ, заместитель директора Национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs. "Даже... внезапное нападение (ВСУ - ред.) на Курскую область в прошлом месяце существенно не повлияло на общий ход конфликта. Он остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины", - говорится в статье. Автор публикации также отмечает, что провал российской армии на Украине маловероятен. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html

https://ria.ru/20240829/ssha-1969088391.html

россия

курская область

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире