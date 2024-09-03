Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте
Аналитик ЦРУ: нападение ВСУ на Курскую область не повлияло на ход конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв, и даже нападение на Курскую область в начале августа существенно не повлияло на общий ход конфликта, пишет бывший аналитик ЦРУ, заместитель директора Национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs.
"Даже... внезапное нападение (ВСУ - ред.) на Курскую область в прошлом месяце существенно не повлияло на общий ход конфликта. Он остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины", - говорится в статье.
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
12 августа, 11:51
Автор публикации также отмечает, что провал российской армии на Украине маловероятен.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию
29 августа, 00:07