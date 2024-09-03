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Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте - РИА Новости, 03.09.2024
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11:31 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ukraina-1970189015.html
Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте
Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте - РИА Новости, 03.09.2024
Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте
Нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв, и даже нападение на Курскую область в начале августа существенно не повлияло на общий... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:31
2024-09-03T11:31
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв, и даже нападение на Курскую область в начале августа существенно не повлияло на общий ход конфликта, пишет бывший аналитик ЦРУ, заместитель директора Национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs. "Даже... внезапное нападение (ВСУ - ред.) на Курскую область в прошлом месяце существенно не повлияло на общий ход конфликта. Он остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины", - говорится в статье. Автор публикации также отмечает, что провал российской армии на Украине маловероятен. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html
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курская область
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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Аналитик ЦРУ оценил вероятность прорыва ВСУ в конфликте

Аналитик ЦРУ: нападение ВСУ на Курскую область не повлияло на ход конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Нет никаких признаков того, что украинская армия может совершить прорыв, и даже нападение на Курскую область в начале августа существенно не повлияло на общий ход конфликта, пишет бывший аналитик ЦРУ, заместитель директора Национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs.
"Даже... внезапное нападение (ВСУ - ред.) на Курскую область в прошлом месяце существенно не повлияло на общий ход конфликта. Он остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины", - говорится в статье.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
12 августа, 11:51
Автор публикации также отмечает, что провал российской армии на Украине маловероятен.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В США рассказали о доступе ВСУ к данным для нападения на Россию
29 августа, 00:07
 
РоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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