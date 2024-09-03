https://ria.ru/20240903/ukraina-1970129064.html
Ганчев обвинил Киев в отказе участвовать в обмене гражданского населения
Ганчев обвинил Киев в отказе участвовать в обмене гражданского населения - РИА Новости, 03.09.2024
Ганчев обвинил Киев в отказе участвовать в обмене гражданского населения
Украина отказывается от обмена гражданского населения, в том числе задержанных пророссийских активистов, рассказал в интервью РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:31
2024-09-03T06:31
2024-09-03T15:34
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БЕЛГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Украина отказывается от обмена гражданского населения, в том числе задержанных пророссийских активистов, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В украинских СМИ они говорят о том, что готовы на эти обмены. Но в реальности мы видим, что идет полная блокировка этих процессов. То есть никто не идет ни на какие контакты. <…> Далеко не каждый гражданский человек, наш (находящийся в заключении у киевского режима. — Прим. ред.), может сейчас претендовать на этот обмен", — сказал собеседник агентства.Украинская сторона, по его словам, пытается диктовать свои условия на всех переговорах об обмене.Ганчев выразил надежду на освобождение Харьковской области."И тогда уже можно будет разговаривать и на наших условиях", — добавил глава администрации.Участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее заявил, что украинские силовики похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы. О том, что Россия располагает данными о похищениях боевиками ВСУ мирных жителей Курской области, РИА Новости сообщал и посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html
https://ria.ru/20240823/antonov-1967943841.html
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украина, в мире, виталий ганчев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Виталий Ганчев, Харьковская область
Ганчев обвинил Киев в отказе участвовать в обмене гражданского населения
Ганчев: Киев отказывается участвовать в обмене гражданских, включая активистов