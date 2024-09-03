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"Ускоряют разрушение". В США сообщили об угрозе национального масштаба
"Ускоряют разрушение". В США сообщили об угрозе национального масштаба - РИА Новости, 03.09.2024
"Ускоряют разрушение". В США сообщили об угрозе национального масштаба
Потепление климата значительно ускоряет износ мостов и может привести к обрушениям на всей территории США, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:28
2024-09-03T07:28
2024-09-03T17:01
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Потепление климата значительно ускоряет износ мостов и может привести к обрушениям на всей территории США, пишет газета The New York Times."Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <...> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране", — говорится в материале.Авторы предупредили, что износ мостов уже сейчас влияет на стоимость товаров и цепочки поставок в США.Как рассказал изданию профессор Университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, многие американские мосты не рассчитаны на аномальную жару последних лет. Резкие смены температуры заставляют конструкции постоянно расширяться и сокращаться, способствуя их износу."Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране ", — заключили авторы статьи.Этим летом в США случилось несколько происшествий, связанных с износом мостов. Так, в июле в Нью-Йорке в течение нескольких часов не могли опустить разведенный мост через пролив Гарлем. В штате Мэн, в свою очередь, вынужденно закрыли мост в городе Льюисон из-за возникшего под действием жары разлома в дорожном покрытии.
https://ria.ru/20240817/antarktida-1966721304.html
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в мире, сша
"Ускоряют разрушение". В США сообщили об угрозе национального масштаба
NYT: США угрожает массовое обрушение мостов из-за глобального потепления
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Потепление климата значительно ускоряет износ мостов и может привести к обрушениям на всей территории США, пишет газета The New York Times
.
"Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <...> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране", — говорится в материале.
Авторы предупредили, что износ мостов уже сейчас влияет на стоимость товаров и цепочки поставок в США.
Как рассказал изданию профессор Университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, многие американские мосты не рассчитаны на аномальную жару последних лет. Резкие смены температуры заставляют конструкции постоянно расширяться и сокращаться, способствуя их износу.
"Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране ", — заключили авторы статьи.
Этим летом в США случилось несколько происшествий, связанных с износом мостов. Так, в июле в Нью-Йорке
в течение нескольких часов не могли опустить разведенный мост через пролив Гарлем. В штате Мэн
, в свою очередь, вынужденно закрыли мост в городе Льюисон из-за возникшего под действием жары разлома в дорожном покрытии.