https://ria.ru/20240903/udar-1970335331.html

В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве

В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024

В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждает, что удар по военному институту связи в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:58

2024-09-03T17:58

2024-09-03T17:58

специальная военная операция на украине

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полтава

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запорожская область

сергей лебедев

владимир рогов

рустем умеров

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждает, что удар по военному институту связи в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ. Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве. "Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, (бывший главнокомандующий ВСУ Валерий) Залужный, (главком ВСУ Александр) Сырский, (командующий сухопутными силами ВСУ Александр) Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?" - написала Безуглая в своем Telegram-канале. В ноябре 2023 года несколько десятков военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области в результате удара во время построения. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил тогда, что украинские военные в Запорожской области проигнорировали практически все меры безопасности.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1947056783.html

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