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В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/udar-1970335331.html
В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве
В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024
В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждает, что удар по военному институту связи в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:58
2024-09-03T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
украина
запорожская область
сергей лебедев
владимир рогов
рустем умеров
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждает, что удар по военному институту связи в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ. Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве. "Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, (бывший главнокомандующий ВСУ Валерий) Залужный, (главком ВСУ Александр) Сырский, (командующий сухопутными силами ВСУ Александр) Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?" - написала Безуглая в своем Telegram-канале. В ноябре 2023 года несколько десятков военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области в результате удара во время построения. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил тогда, что украинские военные в Запорожской области проигнорировали практически все меры безопасности.
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в мире, полтава, украина, запорожская область, сергей лебедев, владимир рогов, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Запорожская область, Сергей Лебедев, Владимир Рогов, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде прокомментировали удар по военному институту связи в Полтаве

Безуглая: удар по институту связи в Полтаве произошел во время построения ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая утверждает, что удар по военному институту связи в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в свою очередь заявил, что российские войска нанесли удар по военному институту связи в Полтаве.
«
"Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, (бывший главнокомандующий ВСУ Валерий) Залужный, (главком ВСУ Александр) Сырский, (командующий сухопутными силами ВСУ Александр) Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?" - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
В ноябре 2023 года несколько десятков военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области в результате удара во время построения. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил тогда, что украинские военные в Запорожской области проигнорировали практически все меры безопасности.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваУкраинаЗапорожская областьСергей ЛебедевВладимир РоговРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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