https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html

"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 03.09.2024

"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T01:01

2024-09-03T01:01

2024-09-03T01:01

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

германия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <...> Город (Угледар. — Прим. ред.) станет практически невозможно оборонять. <...> Они (российская армия. — Прим. ред.) уже продвигаются в западном направлении", — указал он.В понедельник Минобороны России отчиталось об успехах группировки "Восток" в ДНР. Как сообщили в ведомстве, подразделения "Востока" смогли занять более выгодные рубежи, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка, а также отразили контратаки противника. Украинская армия потеряла до 110 человек, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку "Рапира", уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html

угледар

россия

донецкая народная республика

германия

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в мире, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия