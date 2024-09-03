Рейтинг@Mail.ru
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 03.09.2024
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T01:01
2024-09-03T01:01
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_cff561b1b155a26c009a2fe391ed73e2.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. &lt;...&gt; Город (Угледар. — Прим. ред.) станет практически невозможно оборонять. &lt;...&gt; Они (российская армия. — Прим. ред.) уже продвигаются в западном направлении", — указал он.В понедельник Минобороны России отчиталось об успехах группировки "Восток" в ДНР. Как сообщили в ведомстве, подразделения "Востока" смогли занять более выгодные рубежи, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка, а также отразили контратаки противника. Украинская армия потеряла до 110 человек, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку "Рапира", уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240901/forbes-1969778120.html
угледар
россия
донецкая народная республика
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70e5ed7722b32f402b2935d47aafa0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Германия
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

Журналист Репке: продвижение российской армии угрожает ВСУ в Угледаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <...> Город (Угледар. — Прим. ред.) станет практически невозможно оборонять. <...> Они (российская армия. — Прим. ред.) уже продвигаются в западном направлении", — указал он.
В понедельник Минобороны России отчиталось об успехах группировки "Восток" в ДНР. Как сообщили в ведомстве, подразделения "Востока" смогли занять более выгодные рубежи, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка, а также отразили контратаки противника. Украинская армия потеряла до 110 человек, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку "Рапира", уточнили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
"В тяжелых боях". СМИ сообщили, что произошло с элитной бригадой ВСУ
1 сентября, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала