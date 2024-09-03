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"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 03.09.2024
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T01:01
2024-09-03T01:01
2024-09-03T01:01
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угледар
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Продвижение российской армии в окрестностях Угледара представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ в городе, такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <...> Город (Угледар. — Прим. ред.) станет практически невозможно оборонять. <...> Они (российская армия. — Прим. ред.) уже продвигаются в западном направлении", — указал он.В понедельник Минобороны России отчиталось об успехах группировки "Восток" в ДНР. Как сообщили в ведомстве, подразделения "Востока" смогли занять более выгодные рубежи, нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка, а также отразили контратаки противника. Украинская армия потеряла до 110 человек, бронетранспортер М113 производства США и противотанковую пушку "Рапира", уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Германия
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
Журналист Репке: продвижение российской армии угрожает ВСУ в Угледаре