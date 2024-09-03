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Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ

Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024

Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ

Участие премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Восточном экономическом форуме демонстрирует независимую позицию Куала-Лумпура несмотря на давление со стороны... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:10

2024-09-03T21:10

2024-09-03T21:10

малайзия

россия

владивосток

юрий ушаков

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Участие премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Восточном экономическом форуме демонстрирует независимую позицию Куала-Лумпура несмотря на давление со стороны "определенных кругов", заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки. По данным малайзийского агентства Bernama, в преддверии приезда Ибрагима во Владивосток посол Малайзии заявил, что визит премьера демонстрирует "позицию Малайзии как независимой страны". "Участие Малайзии в девятом Восточном экономическом форуме будет отражать позицию Малайзии как страны, которая может свободно дружить с любой страной и не испытывает враждебности. Мы не враждебны ни к кому с точки зрения внешних отношений Малайзии, хотя сейчас есть давление со стороны определенных сторон, которые часто хотят, чтобы выбиралась та или иная сторона", - рассказал дипломат. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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малайзия

россия

владивосток

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малайзия, россия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)