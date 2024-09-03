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Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
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21:10 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/uchastie-1970364650.html
Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ
Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2024
Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ
Участие премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Восточном экономическом форуме демонстрирует независимую позицию Куала-Лумпура несмотря на давление со стороны... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T21:10
2024-09-03T21:10
малайзия
россия
владивосток
юрий ушаков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Участие премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Восточном экономическом форуме демонстрирует независимую позицию Куала-Лумпура несмотря на давление со стороны "определенных кругов", заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки. По данным малайзийского агентства Bernama, в преддверии приезда Ибрагима во Владивосток посол Малайзии заявил, что визит премьера демонстрирует "позицию Малайзии как независимой страны". "Участие Малайзии в девятом Восточном экономическом форуме будет отражать позицию Малайзии как страны, которая может свободно дружить с любой страной и не испытывает враждебности. Мы не враждебны ни к кому с точки зрения внешних отношений Малайзии, хотя сейчас есть давление со стороны определенных сторон, которые часто хотят, чтобы выбиралась та или иная сторона", - рассказал дипломат. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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малайзия, россия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Посол Малайзии оценил участие премьера страны в ВЭФ

Посол: участие премьера Малайзии в ВЭФ показывает независимую позицию страны

© AP Photo / Daniel ChanКуала-Лумпур вид на город. Архивное фото
Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Daniel Chan
Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Участие премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Восточном экономическом форуме демонстрирует независимую позицию Куала-Лумпура несмотря на давление со стороны "определенных кругов", заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
Вчера, 14:44
По данным малайзийского агентства Bernama, в преддверии приезда Ибрагима во Владивосток посол Малайзии заявил, что визит премьера демонстрирует "позицию Малайзии как независимой страны".
«
"Участие Малайзии в девятом Восточном экономическом форуме будет отражать позицию Малайзии как страны, которая может свободно дружить с любой страной и не испытывает враждебности. Мы не враждебны ни к кому с точки зрения внешних отношений Малайзии, хотя сейчас есть давление со стороны определенных сторон, которые часто хотят, чтобы выбиралась та или иная сторона", - рассказал дипломат.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Первый день ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Выставка Улица Дальнего Востока

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В форуме примут участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

ВЭФ-2024. Работа форума

В форуме примут участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

ВЭФ-2024. Работа форума

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Заявленная главная цель форума — содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.

ВЭФ-2024. Работа форума

Заявленная главная цель форума — содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В первый день форума пройдет ряд мероприятий, включая второй международный форум "День сокола".

ВЭФ-2024. Работа форума

В первый день форума пройдет ряд мероприятий, включая второй международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы.

Открытие павильона Дом сокола

Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев.

ВЭФ-2024. Работа форума

Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки.

Сессия Дрофа-красотка: восстановление вида в естественной среде как индикатора биологического разнообразия

Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На стенде Владивостокского морского торгового порта организуют серию кинопоказов о жизни Дальнего Востока.

ВЭФ-2024. Работа форума

На стенде Владивостокского морского торгового порта организуют серию кинопоказов о жизни Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Сахалин также представил на одной из площадок ВЭФ большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов.

ВЭФ-2024. Работа форума

Сахалин также представил на одной из площадок ВЭФ большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Выставка Улица Дальнего Востока

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Торжественная церемония открытия выставки состоялась на набережной бухты Аякс.

Выставка Улица Дальнего Востока

Торжественная церемония открытия выставки состоялась на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В дни выставки, на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы.

Выставка Улица Дальнего Востока

В дни выставки, на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР).

ВЭФ-2024. Работа форума

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: стенд РИА Новости на ВЭФ-2024.

Стенд РИА Новости

На фото: стенд РИА Новости на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Число представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число представителей финансовых и консалтинговых компаний, больше стало и сотрудников нефтегазовой промышленности, энергетики и ритейла, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".

ВЭФ-2024. Работа форума

Число представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число представителей финансовых и консалтинговых компаний, больше стало и сотрудников нефтегазовой промышленности, энергетики и ритейла, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Спрос на командировки во Владивосток в период проведения ВЭФ вырос по сравнению с прошлым годом на 18%, рассказали аналитики.

ВЭФ-2024. Работа форума

Спрос на командировки во Владивосток в период проведения ВЭФ вырос по сравнению с прошлым годом на 18%, рассказали аналитики.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат.

Парад парусов

Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ. Книга подготовлена в единственном экземпляре.

ВЭФ-2024. Работа форума

Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ. Книга подготовлена в единственном экземпляре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило Министерство спорта для гостей ВЭФ-2024.

ВЭФ-2024. Работа форума

Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило Министерство спорта для гостей ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 20

В форуме примут участие более шести тысяч гостей из 76 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

В их числе — главы 650 российских и 44 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Заявленная главная цель форума — содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 20

В первый день форума пройдет ряд мероприятий, включая второй международный форум "День сокола".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

Проведение второго международного форума "День сокола" позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 20

Россия ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы и ставит перед собой амбициозные задачи по восстановлению численности редких видов животных и растений, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Он отметил, что на форуме обсудят не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, затронут тему восстановления популяции дрофы-красотки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 20

На стенде Владивостокского морского торгового порта организуют серию кинопоказов о жизни Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Сахалин также представил на одной из площадок ВЭФ большой фильм о природных достопримечательностях и исторической ценности Курильских островов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Торжественная церемония открытия выставки состоялась на набережной бухты Аякс.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

В дни выставки, на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 20

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 20

На фото: стенд РИА Новости на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 20

Число представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ, выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, почти втрое увеличилось число представителей финансовых и консалтинговых компаний, больше стало и сотрудников нефтегазовой промышленности, энергетики и ритейла, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20

Спрос на командировки во Владивосток в период проведения ВЭФ вырос по сравнению с прошлым годом на 18%, рассказали аналитики.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20

Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ. Книга подготовлена в единственном экземпляре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
19 из 20

Спортивную площадку с турниками, канатами и другим спортинвентарем, на которой транслируются портреты президента РФ Владимира Путина, приготовило Министерство спорта для гостей ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
МалайзияРоссияВладивостокЮрий УшаковВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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