https://ria.ru/20240903/tyurma-1970113222.html

Депутат предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом - РИА Новости, 03.09.2024

Депутат предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева с предложением создать на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T01:10

2024-09-03T01:10

2024-09-03T01:10

шпицберген

россия

ростовская область

иван сухарев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева с предложением создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля тюрьму исключительно для террористов с особыми условиями содержания, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях обеспечения национальной безопасности нашей страны, прошу вас поручить рассмотреть инициативу по созданию специализированного исправительного учреждения на территории архипелага Шпицберген или Новая земля исключительно для террористов. Прошу поручить направить в мой адрес официальную позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в документе. В письме депутат подчеркнул, что жестокость террористов доказывает необходимость их изоляции, приведя в пример трагедию бесчеловечного теракта с захватом заложников в бесланской школе №1, которая произошла 20 лет назад. Парламентарий привел в пример мировую практику, в том числе американскую тюрьму Гуантанамо, которая находится на Кубе, Бангкванг в Таиланде, Санте во Франции, Тадморскую тюрьму в Сирии, Мегиддо в Израиле. "Учитывая, что у террористов нет национальности и вероисповедания, считаю, что их изоляция поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных. Тюрьму с особыми условиями содержания можно создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля", - отмечается в документе. Сухарев пояснил РИА Новости, что создание особой тюрьмы на архипелаге Шпицберген – это вопрос безопасности, выживания и вопрос купирования такого вредного, страшного явления, как терроризм. По его словам, речь идёт о жизни и здоровье граждан России, а также национальной безопасности. "Еще в 2015 году я предлагал инициативу по созданию отдельной тюрьмы для террористов, потому что они как зараза. Один попадает в камеру, и через неделю они уже все исповедуют радикальный псевдо-ислам. Это касается не только ислама. Безусловно, для них нужна особая тюрьма, желательно, за полярным кругом, где они будут содержаться в особых условиях, и уже никуда эта зараза не денется. С учётом последних событий в Ростовской области, в Волгоградской, мы считаем, что эта тема стала еще более актуальной, чем в 2015 году", - отметил он.

https://ria.ru/20240903/fsb-1970109312.html

https://ria.ru/20240809/putin-1965166427.html

шпицберген

россия

ростовская область

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шпицберген, россия, ростовская область, иван сухарев