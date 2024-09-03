https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970339279.html

Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики

Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики - РИА Новости, 03.09.2024

Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики

Поданная Турцией заявка на вступление в БРИКС является попыткой Анкары сохранить баланс в отношениях между западным и восточным лагерями и решить экономические... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:13

2024-09-03T18:13

2024-09-03T18:13

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КАИР, 3 сен – РИА Новости. Поданная Турцией заявка на вступление в БРИКС является попыткой Анкары сохранить баланс в отношениях между западным и восточным лагерями и решить экономические проблемы страны без поддержки Запада, рассказали РИА Новости египетские эксперты. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Желание Турции присоединиться к блоку БРИКС и подать заявку на присоединение к странам этого восточного блока проистекает из попыток (Реджепа Тайипа) Эрдогана сбалансировать внешние и политические отношения между Западом и крупными державами Востока", - сказал бывший помощник министра иностранных дел Египта, посол Хусейн Хариди. В этом ключе Хариди подчеркнул, что членство в БРИКС не обязует Анкару выйти из блока НАТО, отметив, что Турция стремится расширить свои глобальные альянсы и развивать отношения с восходящими державами на фоне некоторой напряженности в турецко-западных отношениях, особенно с учетом медленного прогресса в переговорах Анкары о вступлении в Европейский союз. "Заявка Турции на присоединении (к БРИКС – ред.) проистекает из ее замечательных отношений с "Восточной осью", а именно - сближение с Китаем и Россией, а также ее примирения с Египтом, и все они являются членами блока… при том сохраняются спорные вопросы с западными державами, в первую очередь задержка с продлением соглашения о Таможенном союзе с Европейским союзом и вступлением Турции в союз", - сказал в свою очередь эксперт по Турции Карам Саид. Он также указал на экономические проблемы Турции и неспособность западных стран оказать необходимую поддержку для решения этих проблем как на одну из основных причин, по которым Анкара подала заявку на вступление в БРИКС, отметив, что БРИКС предлагает государствам-членам ряд привилегий, которые не сопровождается условиями политического характера. "Анкара проводит более прагматичную внешнюю политику и придерживается баланса по ряду вопросов: поддерживает Украину, а также отвергает западные санкции в отношении России и также пытается договориться с Москвой в разрешении сирийского кризиса, но с другой стороны сохраняет замечательное сотрудничество с США и западными державами по некоторым региональным вопросам, будь то израильская война в секторе Газа или кризис в Ливии", - добавил Саид. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970315693.html

https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, турция, брикс, нато