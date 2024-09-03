Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики
Египетские эксперты: Турция за счет БРИКС хочет решить проблемы экономики
Логотип БРИКС. Архивное фото
КАИР, 3 сен – РИА Новости. Поданная Турцией заявка на вступление в БРИКС является попыткой Анкары сохранить баланс в отношениях между западным и восточным лагерями и решить экономические проблемы страны без поддержки Запада, рассказали РИА Новости египетские эксперты.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
"Желание Турции присоединиться к блоку БРИКС и подать заявку на присоединение к странам этого восточного блока проистекает из попыток (Реджепа Тайипа) Эрдогана сбалансировать внешние и политические отношения между Западом и крупными державами Востока", - сказал бывший помощник министра иностранных дел Египта, посол Хусейн Хариди.
В этом ключе Хариди подчеркнул, что членство в БРИКС не обязует Анкару выйти из блока НАТО, отметив, что Турция стремится расширить свои глобальные альянсы и развивать отношения с восходящими державами на фоне некоторой напряженности в турецко-западных отношениях, особенно с учетом медленного прогресса в переговорах Анкары о вступлении в Европейский союз.
"Заявка Турции на присоединении (к БРИКС – ред.) проистекает из ее замечательных отношений с "Восточной осью", а именно - сближение с Китаем и Россией, а также ее примирения с Египтом, и все они являются членами блока… при том сохраняются спорные вопросы с западными державами, в первую очередь задержка с продлением соглашения о Таможенном союзе с Европейским союзом и вступлением Турции в союз", - сказал в свою очередь эксперт по Турции Карам Саид.
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Он также указал на экономические проблемы Турции и неспособность западных стран оказать необходимую поддержку для решения этих проблем как на одну из основных причин, по которым Анкара подала заявку на вступление в БРИКС, отметив, что БРИКС предлагает государствам-членам ряд привилегий, которые не сопровождается условиями политического характера.
"Анкара проводит более прагматичную внешнюю политику и придерживается баланса по ряду вопросов: поддерживает Украину, а также отвергает западные санкции в отношении России и также пытается договориться с Москвой в разрешении сирийского кризиса, но с другой стороны сохраняет замечательное сотрудничество с США и западными державами по некоторым региональным вопросам, будь то израильская война в секторе Газа или кризис в Ливии", - добавил Саид.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.