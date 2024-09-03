Рейтинг@Mail.ru
Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970339279.html
Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики
Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики - РИА Новости, 03.09.2024
Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики
Поданная Турцией заявка на вступление в БРИКС является попыткой Анкары сохранить баланс в отношениях между западным и восточным лагерями и решить экономические... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:13
2024-09-03T18:13
в мире
турция
брикс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg
КАИР, 3 сен – РИА Новости. Поданная Турцией заявка на вступление в БРИКС является попыткой Анкары сохранить баланс в отношениях между западным и восточным лагерями и решить экономические проблемы страны без поддержки Запада, рассказали РИА Новости египетские эксперты. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Желание Турции присоединиться к блоку БРИКС и подать заявку на присоединение к странам этого восточного блока проистекает из попыток (Реджепа Тайипа) Эрдогана сбалансировать внешние и политические отношения между Западом и крупными державами Востока", - сказал бывший помощник министра иностранных дел Египта, посол Хусейн Хариди. В этом ключе Хариди подчеркнул, что членство в БРИКС не обязует Анкару выйти из блока НАТО, отметив, что Турция стремится расширить свои глобальные альянсы и развивать отношения с восходящими державами на фоне некоторой напряженности в турецко-западных отношениях, особенно с учетом медленного прогресса в переговорах Анкары о вступлении в Европейский союз. "Заявка Турции на присоединении (к БРИКС – ред.) проистекает из ее замечательных отношений с "Восточной осью", а именно - сближение с Китаем и Россией, а также ее примирения с Египтом, и все они являются членами блока… при том сохраняются спорные вопросы с западными державами, в первую очередь задержка с продлением соглашения о Таможенном союзе с Европейским союзом и вступлением Турции в союз", - сказал в свою очередь эксперт по Турции Карам Саид. Он также указал на экономические проблемы Турции и неспособность западных стран оказать необходимую поддержку для решения этих проблем как на одну из основных причин, по которым Анкара подала заявку на вступление в БРИКС, отметив, что БРИКС предлагает государствам-членам ряд привилегий, которые не сопровождается условиями политического характера. "Анкара проводит более прагматичную внешнюю политику и придерживается баланса по ряду вопросов: поддерживает Украину, а также отвергает западные санкции в отношении России и также пытается договориться с Москвой в разрешении сирийского кризиса, но с другой стороны сохраняет замечательное сотрудничество с США и западными державами по некоторым региональным вопросам, будь то израильская война в секторе Газа или кризис в Ливии", - добавил Саид. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970315693.html
https://ria.ru/20240902/briks-1970025928.html
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, брикс, нато
В мире, Турция, БРИКС, НАТО
Эксперты объяснили заявку Турции в БРИКС попыткой решить проблемы экономики

Египетские эксперты: Турция за счет БРИКС хочет решить проблемы экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 3 сен – РИА Новости. Поданная Турцией заявка на вступление в БРИКС является попыткой Анкары сохранить баланс в отношениях между западным и восточным лагерями и решить экономические проблемы страны без поддержки Запада, рассказали РИА Новости египетские эксперты.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Правящая партия Турции заявила о продолжении обсуждения вступления в БРИКС
Вчера, 17:04
"Желание Турции присоединиться к блоку БРИКС и подать заявку на присоединение к странам этого восточного блока проистекает из попыток (Реджепа Тайипа) Эрдогана сбалансировать внешние и политические отношения между Западом и крупными державами Востока", - сказал бывший помощник министра иностранных дел Египта, посол Хусейн Хариди.
В этом ключе Хариди подчеркнул, что членство в БРИКС не обязует Анкару выйти из блока НАТО, отметив, что Турция стремится расширить свои глобальные альянсы и развивать отношения с восходящими державами на фоне некоторой напряженности в турецко-западных отношениях, особенно с учетом медленного прогресса в переговорах Анкары о вступлении в Европейский союз.
"Заявка Турции на присоединении (к БРИКС – ред.) проистекает из ее замечательных отношений с "Восточной осью", а именно - сближение с Китаем и Россией, а также ее примирения с Египтом, и все они являются членами блока… при том сохраняются спорные вопросы с западными державами, в первую очередь задержка с продлением соглашения о Таможенном союзе с Европейским союзом и вступлением Турции в союз", - сказал в свою очередь эксперт по Турции Карам Саид.
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Госдуме рассказали, что означает вступление Турции в БРИКС
2 сентября, 16:16
Он также указал на экономические проблемы Турции и неспособность западных стран оказать необходимую поддержку для решения этих проблем как на одну из основных причин, по которым Анкара подала заявку на вступление в БРИКС, отметив, что БРИКС предлагает государствам-членам ряд привилегий, которые не сопровождается условиями политического характера.
"Анкара проводит более прагматичную внешнюю политику и придерживается баланса по ряду вопросов: поддерживает Украину, а также отвергает западные санкции в отношении России и также пытается договориться с Москвой в разрешении сирийского кризиса, но с другой стороны сохраняет замечательное сотрудничество с США и западными державами по некоторым региональным вопросам, будь то израильская война в секторе Газа или кризис в Ливии", - добавил Саид.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции
Вчера, 16:58
 
В миреТурцияБРИКСНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала