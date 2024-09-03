В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции
Эксперт: вступление Турции в БРИКС ослабит влияние западных санкций
ИСЛАМАБАД, 3 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС позволит ускорить процесс создания системы расчетов, альтернативной доллару, и ослабит влияние санкционной политики Запада, рассказал РИА Новости бывший министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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"Отказ от торговли с Ираном или Россией не в интересах экономики любой страны, в том числе Турции, поэтому они направляются в БРИКС, эта организация позволит им прийти к новой системе расчетов и ослабит силу США и их европейских союзников в их санкционной политике", - сказал Збир Хан.
По словам экс-министра, развитие альтернативных систем расчетов позволит странам не подчиняться навязываемым им санкциям против того или иного государства.
Говоря о возможных причинах, которые подтолкнули Турцию подать заявку на вступление в БРИКС, Збир Хан отметил, что Анкара пытается развивать разные направления своей экономики и политики в регионе и в мире.
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"Турция сейчас - член НАТО и борется за членство в ЕС", - напомнил он.
Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
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"Взаимодействие с другими странами не обязательно должно расцениваться как упрек другим, оно отображает стремление к изменению расстановки сил в мире. Мы движемся от однополярного мира к многополярному", - добавил Збир Хан.
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Политик отметил, что решение Турции о вступлении в БРИКС естественно на фоне того, что Евросоюз уже долгие годы препятствует ее включению в состав своих членов.
По мнению экс-министра, Анкара также пытается уйти от зависимости от системы быстрых платежей, которой управляют США, отмечая, что Россия и Китай уже достигли определенного успеха в этом направлении.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
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