https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html

В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции

В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции - РИА Новости, 03.09.2024

В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции

Вступление Турции в БРИКС позволит ускорить процесс создания системы расчетов, альтернативной доллару, и ослабит влияние санкционной политики Запада, рассказал... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:58

2024-09-03T16:58

2024-09-03T16:58

в мире

турция

россия

иран

сергей лавров

брикс

евросоюз

нато

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ИСЛАМАБАД, 3 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС позволит ускорить процесс создания системы расчетов, альтернативной доллару, и ослабит влияние санкционной политики Запада, рассказал РИА Новости бывший министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Отказ от торговли с Ираном или Россией не в интересах экономики любой страны, в том числе Турции, поэтому они направляются в БРИКС, эта организация позволит им прийти к новой системе расчетов и ослабит силу США и их европейских союзников в их санкционной политике", - сказал Збир Хан. По словам экс-министра, развитие альтернативных систем расчетов позволит странам не подчиняться навязываемым им санкциям против того или иного государства. Говоря о возможных причинах, которые подтолкнули Турцию подать заявку на вступление в БРИКС, Збир Хан отметил, что Анкара пытается развивать разные направления своей экономики и политики в регионе и в мире. "Турция сейчас - член НАТО и борется за членство в ЕС", - напомнил он. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. "Взаимодействие с другими странами не обязательно должно расцениваться как упрек другим, оно отображает стремление к изменению расстановки сил в мире. Мы движемся от однополярного мира к многополярному", - добавил Збир Хан. Политик отметил, что решение Турции о вступлении в БРИКС естественно на фоне того, что Евросоюз уже долгие годы препятствует ее включению в состав своих членов. По мнению экс-министра, Анкара также пытается уйти от зависимости от системы быстрых платежей, которой управляют США, отмечая, что Россия и Китай уже достигли определенного успеха в этом направлении. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html

https://ria.ru/20240902/briks-1970033178.html

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html

турция

россия

иран

пакистан

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в мире, турция, россия, иран, сергей лавров, брикс, евросоюз, нато, пакистан