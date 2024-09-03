Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html
В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции
В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции - РИА Новости, 03.09.2024
В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции
Вступление Турции в БРИКС позволит ускорить процесс создания системы расчетов, альтернативной доллару, и ослабит влияние санкционной политики Запада, рассказал... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:58
2024-09-03T16:58
в мире
турция
россия
иран
сергей лавров
брикс
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8b76f9f05f18471610282d3de8c74541.jpg
ИСЛАМАБАД, 3 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС позволит ускорить процесс создания системы расчетов, альтернативной доллару, и ослабит влияние санкционной политики Запада, рассказал РИА Новости бывший министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Отказ от торговли с Ираном или Россией не в интересах экономики любой страны, в том числе Турции, поэтому они направляются в БРИКС, эта организация позволит им прийти к новой системе расчетов и ослабит силу США и их европейских союзников в их санкционной политике", - сказал Збир Хан. По словам экс-министра, развитие альтернативных систем расчетов позволит странам не подчиняться навязываемым им санкциям против того или иного государства. Говоря о возможных причинах, которые подтолкнули Турцию подать заявку на вступление в БРИКС, Збир Хан отметил, что Анкара пытается развивать разные направления своей экономики и политики в регионе и в мире. "Турция сейчас - член НАТО и борется за членство в ЕС", - напомнил он. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. "Взаимодействие с другими странами не обязательно должно расцениваться как упрек другим, оно отображает стремление к изменению расстановки сил в мире. Мы движемся от однополярного мира к многополярному", - добавил Збир Хан. Политик отметил, что решение Турции о вступлении в БРИКС естественно на фоне того, что Евросоюз уже долгие годы препятствует ее включению в состав своих членов. По мнению экс-министра, Анкара также пытается уйти от зависимости от системы быстрых платежей, которой управляют США, отмечая, что Россия и Китай уже достигли определенного успеха в этом направлении. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html
https://ria.ru/20240902/briks-1970033178.html
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html
турция
россия
иран
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b88f89751a48aa4dcedbaa57b07aec0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, иран, сергей лавров, брикс, евросоюз, нато, пакистан
В мире, Турция, Россия, Иран, Сергей Лавров, БРИКС, Евросоюз, НАТО, Пакистан
В Пакистане рассказали, как вступление Турции в БРИКС повлияет на санкции

Эксперт: вступление Турции в БРИКС ослабит влияние западных санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк БРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
БРИКС
Читать ria.ru в
ИСЛАМАБАД, 3 сен - РИА Новости. Вступление Турции в БРИКС позволит ускорить процесс создания системы расчетов, альтернативной доллару, и ослабит влияние санкционной политики Запада, рассказал РИА Новости бывший министр торговли Пакистана Мохамад Збир Хан.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Вчера, 10:13
«
"Отказ от торговли с Ираном или Россией не в интересах экономики любой страны, в том числе Турции, поэтому они направляются в БРИКС, эта организация позволит им прийти к новой системе расчетов и ослабит силу США и их европейских союзников в их санкционной политике", - сказал Збир Хан.
По словам экс-министра, развитие альтернативных систем расчетов позволит странам не подчиняться навязываемым им санкциям против того или иного государства.
Говоря о возможных причинах, которые подтолкнули Турцию подать заявку на вступление в БРИКС, Збир Хан отметил, что Анкара пытается развивать разные направления своей экономики и политики в регионе и в мире.
«
"Турция сейчас - член НАТО и борется за членство в ЕС", - напомнил он.
Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
«
"Взаимодействие с другими странами не обязательно должно расцениваться как упрек другим, оно отображает стремление к изменению расстановки сил в мире. Мы движемся от однополярного мира к многополярному", - добавил Збир Хан.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Эксперт оценил рост ВВП БРИКС при вступлении Турции в объединение
2 сентября, 16:30
Политик отметил, что решение Турции о вступлении в БРИКС естественно на фоне того, что Евросоюз уже долгие годы препятствует ее включению в состав своих членов.
По мнению экс-министра, Анкара также пытается уйти от зависимости от системы быстрых платежей, которой управляют США, отмечая, что Россия и Китай уже достигли определенного успеха в этом направлении.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС
2 сентября, 16:25
 
В миреТурцияРоссияИранСергей ЛавровБРИКСЕвросоюзНАТОПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала