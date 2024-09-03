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"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров - РИА Новости, 03.09.2024
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07:02 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/tigry-1970131500.html
"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров
"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров - РИА Новости, 03.09.2024
"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров
Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:02
2024-09-03T07:02
сергей арамилев
россия
хабаровский край
минск
аэрофлот
центр "амурский тигр"
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор центра Сергей Арамилев. "Подпишем соглашение с "Аэрофлотом". "Аэрофлот" нам достаточно давно помогает с перевозкой тигров – когда животное ранено или со сложными травмами и требуются специальные условия перевозки. Если бы не их помощь, многие тигры были бы обречены. Мы решили формализовать наши отношения", - сказал Арамилев. По его словам, "Аэрофлот" ранее никогда не отказывал в просьбах центра перевезти тигров, компания делает это бесплатно. "Тут вопрос создания специальных условий. Когда перевозили тигренка в Минск, были специально подобраны стыковочные рейсы, чтобы тигренок долго не мучился и своевременно был доставлен. Все тигры, которые перевозились, быстро "отходили" от транспортировки, что говорит об особенном отношении сотрудников компании к этим пассажирам", - отметил Арамилев. Он также рассказал, что "Аэрофлот" недавно помог быстро доставить на Дальний Восток ветеринарные препараты, с помощью которых удалось продлить жизнь тигру. В июле Минский зоопарк получил в дар от РФ амурского тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края. Малыш был обнаружен в 2023 году, его вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. По инициативе центра "Амурский тигр" было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240521/aeroflot-1947372295.html
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хабаровский край
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сергей арамилев, россия, хабаровский край, минск, аэрофлот, центр "амурский тигр", вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сергей Арамилев, Россия, Хабаровский край, Минск, Аэрофлот, Центр "Амурский тигр", ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров

"Амурский тигр" и "Аэрофлот" на ВЭФ подпишут договор о перевозке раненых тигров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор АНО Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев на ВЭФ-2024
Генеральный директор АНО Центр Амурский тигр Сергей Арамилев на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АНО Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев на ВЭФ-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор центра Сергей Арамилев.
«
"Подпишем соглашение с "Аэрофлотом". "Аэрофлот" нам достаточно давно помогает с перевозкой тигров – когда животное ранено или со сложными травмами и требуются специальные условия перевозки. Если бы не их помощь, многие тигры были бы обречены. Мы решили формализовать наши отношения", - сказал Арамилев.
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"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву
21 мая, 11:55
По его словам, "Аэрофлот" ранее никогда не отказывал в просьбах центра перевезти тигров, компания делает это бесплатно.
"Тут вопрос создания специальных условий. Когда перевозили тигренка в Минск, были специально подобраны стыковочные рейсы, чтобы тигренок долго не мучился и своевременно был доставлен. Все тигры, которые перевозились, быстро "отходили" от транспортировки, что говорит об особенном отношении сотрудников компании к этим пассажирам", - отметил Арамилев.
Он также рассказал, что "Аэрофлот" недавно помог быстро доставить на Дальний Восток ветеринарные препараты, с помощью которых удалось продлить жизнь тигру.
В июле Минский зоопарк получил в дар от РФ амурского тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края. Малыш был обнаружен в 2023 году, его вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. По инициативе центра "Амурский тигр" было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Сергей АрамилевРоссияХабаровский крайМинскАэрофлотЦентр "Амурский тигр"ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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