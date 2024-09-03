https://ria.ru/20240903/tigry-1970131500.html

"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров

"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров - РИА Новости, 03.09.2024

"Амурский тигр" и "Аэрофлот" подпишут соглашение о перевозке раненых тигров

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:02

2024-09-03T07:02

2024-09-03T07:02

сергей арамилев

россия

хабаровский край

минск

аэрофлот

центр "амурский тигр"

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970131116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6493d74df31ce4c3376dc1f76b7ce9bc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор центра Сергей Арамилев. "Подпишем соглашение с "Аэрофлотом". "Аэрофлот" нам достаточно давно помогает с перевозкой тигров – когда животное ранено или со сложными травмами и требуются специальные условия перевозки. Если бы не их помощь, многие тигры были бы обречены. Мы решили формализовать наши отношения", - сказал Арамилев. По его словам, "Аэрофлот" ранее никогда не отказывал в просьбах центра перевезти тигров, компания делает это бесплатно. "Тут вопрос создания специальных условий. Когда перевозили тигренка в Минск, были специально подобраны стыковочные рейсы, чтобы тигренок долго не мучился и своевременно был доставлен. Все тигры, которые перевозились, быстро "отходили" от транспортировки, что говорит об особенном отношении сотрудников компании к этим пассажирам", - отметил Арамилев. Он также рассказал, что "Аэрофлот" недавно помог быстро доставить на Дальний Восток ветеринарные препараты, с помощью которых удалось продлить жизнь тигру. В июле Минский зоопарк получил в дар от РФ амурского тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края. Малыш был обнаружен в 2023 году, его вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. По инициативе центра "Амурский тигр" было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240521/aeroflot-1947372295.html

https://ria.ru/20240903/den-sokola-1970124671.html

россия

хабаровский край

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей арамилев, россия, хабаровский край, минск, аэрофлот, центр "амурский тигр", вэф — 2024 (восточный экономический форум)