https://ria.ru/20240903/tets-1970193255.html

Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ

Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ - РИА Новости, 03.09.2024

Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ

Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:49

2024-09-03T11:49

2024-09-03T11:59

экономика

монголия

россия

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии."Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев и министр энергетики монголии Баттогтохын Чойжилсурэн подписали соглашение между правительством Монголии и правительством РФ о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - объявили на церемонии подписания совместных документов.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970192823.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, монголия, россия