https://ria.ru/20240903/tets-1970193255.html
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ
Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:49
2024-09-03T11:49
2024-09-03T11:59
экономика
монголия
россия
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии."Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев и министр энергетики монголии Баттогтохын Чойжилсурэн подписали соглашение между правительством Монголии и правительством РФ о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - объявили на церемонии подписания совместных документов.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970192823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, монголия, россия
Экономика, Монголия, Россия
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ
Подписано соглашение с Монголией о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3