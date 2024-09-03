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Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ - РИА Новости, 03.09.2024
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11:49 03.09.2024 (обновлено: 11:59 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/tets-1970193255.html
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ - РИА Новости, 03.09.2024
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ
Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:49
2024-09-03T11:59
экономика
монголия
россия
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии."Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев и министр энергетики монголии Баттогтохын Чойжилсурэн подписали соглашение между правительством Монголии и правительством РФ о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - объявили на церемонии подписания совместных документов.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970192823.html
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экономика, монголия, россия
Экономика, Монголия, Россия
Россия и Монголия договорились разработать базовый проект реконструкции ТЭЦ

Подписано соглашение с Монголией о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Министры энергетики РФ и Монголии подписали соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии.
"Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев и министр энергетики монголии Баттогтохын Чойжилсурэн подписали соглашение между правительством Монголии и правительством РФ о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии", - объявили на церемонии подписания совместных документов.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
Вчера, 11:47
 
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