https://ria.ru/20240903/telegram-1970309266.html
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент - РИА Новости, 03.09.2024
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент
Мессенджер Telegram удалил определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора и принес извинения, сообщила Корейская... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:44
2024-09-03T16:44
2024-09-03T16:44
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СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Мессенджер Telegram удалил определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора и принес извинения, сообщила Корейская комиссия по коммуникационным стандартам (KCSC). Ранее сообщалось, что южнокорейская полиция открыла расследование против Telegram по примеру Франции по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера. Как сообщил южнокорейский медиарегулятор, представитель восточноазиатского филиала Telegram отправил электронное письмо в KCSC, подтвердив, что компания удалила 25 материалов о сексуальной эксплуатации со своей платформы в соответствии с запросом ведомства. Telegram также извинился за недопонимание в связи с этой проблемой и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ, говорится в сообщении. KCSC заявила, что обратилась к Telegram с просьбой установить горячую линию с южнокорейскими властями, чтобы лучше реагировать на незаконный контент на платформе. "Мы хотим укрепить сотрудничество с Telegram, обеспечив горячую линию, начиная с эксклюзивного адреса электронной почты, чтобы решить проблему распространения поддельных материалов о сексуальной эксплуатации и, в конечном счете, искоренить цифровой контент о сексуальных преступлениях", - заявил представитель KCSC. Как сообщает агентство Рёнхап, в Telegram были обнаружены многочисленные чаты, подозреваемые в создании и распространении дипфейков порно-контента с подделанными фотографиями корейских женщин. Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное полицейское расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, в частности – распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений. Правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" в августе договорились увеличить максимальный тюремный срок за создание фейковых порнографических материалов с целью распространения и решили создать горячую линию для консультаций с Telegram, где "широко" распространен такой контент.
https://ria.ru/20240724/telegram-1961627827.html
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в мире, технологии, южная корея, франция, telegram, гражданская сила
В мире, Технологии, Южная Корея, Франция, Telegram, Гражданская сила
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент
Telegram удалил порнографический контент по запросу южнокорейского регулятора
СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Мессенджер Telegram удалил определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора и принес извинения, сообщила Корейская комиссия по коммуникационным стандартам (KCSC).
Ранее сообщалось, что южнокорейская полиция открыла расследование против Telegram по примеру Франции по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера. Как сообщил южнокорейский медиарегулятор, представитель восточноазиатского филиала Telegram отправил электронное письмо в KCSC, подтвердив, что компания удалила 25 материалов о сексуальной эксплуатации со своей платформы в соответствии с запросом ведомства.
Telegram также извинился за недопонимание в связи с этой проблемой и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ, говорится в сообщении.
KCSC заявила, что обратилась к Telegram с просьбой установить горячую линию с южнокорейскими властями, чтобы лучше реагировать на незаконный контент на платформе.
«
"Мы хотим укрепить сотрудничество с Telegram, обеспечив горячую линию, начиная с эксклюзивного адреса электронной почты, чтобы решить проблему распространения поддельных материалов о сексуальной эксплуатации и, в конечном счете, искоренить цифровой контент о сексуальных преступлениях", - заявил представитель KCSC.
Как сообщает агентство Рёнхап, в Telegram были обнаружены многочисленные чаты, подозреваемые в создании и распространении дипфейков порно-контента с подделанными фотографиями корейских женщин.
Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное полицейское расследование в отношении юридического лица Telegram по подозрению в содействии преступлениям, в частности – распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера и других преступлений.
Правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" в августе договорились увеличить максимальный тюремный срок за создание фейковых порнографических материалов с целью распространения и решили создать горячую линию для консультаций с Telegram, где "широко" распространен такой контент.