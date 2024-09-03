https://ria.ru/20240903/tekhnika-1970366512.html

ЕР и "Наша правда" отправили военнослужащим в Курской области технику

ЕР и "Наша правда" отправили военнослужащим в Курской области технику - РИА Новости, 03.09.2024

ЕР и "Наша правда" отправили военнослужащим в Курской области технику

"Единая Россия" совместно с фондом "Наша правда" направили военнослужащим в Курскую область дроны, тепловизоры, средства РЭБ и связи, сообщили в партии. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:33

2024-09-03T21:33

2024-09-03T21:33

надежные люди

безопасность

технологии

курская область

александр сидякин

единая россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Единая Россия" совместно с фондом "Наша правда" направили военнослужащим в Курскую область дроны, тепловизоры, средства РЭБ и связи, сообщили в партии. "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" направили технику военнослужащим в Курской области. Дроны, тепловизоры, средства РЭБ и связи передали руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и директор фонда Александр Бровченко", - говорится в Telegram-канале ЕР. По словам Сидякина, основной задачей партии сейчас является организация поставки техники для подразделений, участвующих в боевых действиях в Курской области. "Работа со многими подразделениями идет на системной основе. И, конечно, исходим из тех задач, которые председатель партии ставит перед нами с точки зрения необходимости закрыть тот или иной участок фронта... Завтра вся эта техника уже будет на передовой", - отметил он.

https://ria.ru/20240702/edinaya-rossiya-1956947120.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, курская область, александр сидякин, единая россия