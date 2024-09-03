https://ria.ru/20240903/tayvan-1970183155.html

МИД призвал главу Тайваня заняться проблемами острова

МИД призвал главу Тайваня заняться проблемами острова - РИА Новости, 03.09.2024

МИД призвал главу Тайваня заняться проблемами острова

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ не имеет права рассуждать от имени Пекина на тему принадлежности российских территорий, ему лучше заняться проблемами... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:02

2024-09-03T11:02

2024-09-03T11:04

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ не имеет права рассуждать от имени Пекина на тему принадлежности российских территорий, ему лучше заняться проблемами острова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.Ранее глава тайваньской администрации заявил, что проблема Тайваня для Пекина якобы не связана с территориальной целостностью, иначе, по его мнению, Китаю следовало бы вернуть земли, переданные Российской империи в рамках Айгунского договора в XIX веке. "Россия последовательно придерживается принципа одного Китая, и правительство КНР является единственным законным правительством Китая. Поэтому глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое", - говорится в комментарии Захаровой.Она добавила, что Москву не интересуют мнения отдельных политиков, "обуреваемых реваншистскими синдромами". "Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может "лаять" сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня. Рекомендовали бы ему поплотнее заняться экономическими проблемами острова, конструктивно отнестись к предложениям руководства КНР о мирной унификации с материковым Китаем. Уверены, что такую же позицию занимают наши друзья в Пекине", - подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Россия и Китай давно зафиксировали взаимный отказ от любых территориальных претензий в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. "А последняя точка в пограничном урегулировании была поставлена Москвой и Пекином подписанием 14 октября 2004 года и последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части. Эта позиция подтверждена и в ряде других совместных документов, принятых Китаем и Россией на высоком и высшем уровнях", - отметила Захарова. Айгунским договором, подписанным в 1858 году, была юридически установлена принадлежность России левого берега реки Амур от реки Аргуни до устья, правый берег реки Амур до реки Уссури закреплялся за Китаем. Некоторые китайские историки считают этот договор неравноправным, аргументируя это тем, что он был навязан Россией в свете ее экономического и военного превосходства над Китаем. Аналогичный договор династия Цин в 1895 году подписала с Японией после поражения в японо-китайской войне. По этому договору Тайвань был передан Японии. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240902/kitaj-1970065975.html

https://ria.ru/20240727/tajvan-1962402490.html

https://ria.ru/20240520/tayvan-1947200731.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, россия, мария захарова, нэнси пелоси