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В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия - РИА Новости, 03.09.2024
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17:16 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия - РИА Новости, 03.09.2024
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия
Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет со следами физического насилия, сообщает местное издание... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:16
2024-09-03T17:16
россия
пхукет (остров)
таиланд
в мире
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет со следами физического насилия, сообщает местное издание Khaosod. По его данным, 27-летний гражданин РФ по фамилии Орлов был найден мертвым во вторник в 13 часов дня местного времени (9 утра по мск) в районе Карон на юге туристического острова Пхукет. Следователи отмечают, что тело мужчины было без одежды, со следами пыток, которые, вероятно, были нанесены тяжелым предметом. По мнению судмедэкспертов, смерть могла наступить за восемь часов до обнаружения тела. Личность погибшего следователи смогли установить по найденному паспорту в сумке, находящейся рядом с мужчиной. В ней же находился паспорт женщины, которая также является гражданкой РФ. Издание уточняет, что тело россиянина передано в местную больницу провинции Пхукет для проведения дальнейшего вскрытия. Таиландские правоохранители продолжают расследование для установления точных причин смерти. В том числе проверяют записи с камер видеонаблюдения в том районе, где было обнаружено тело, а также связываются с другими полицейскими участками для установления поступавших заявлений о пропаже человека.
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пхукет (остров)
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россия, пхукет (остров), таиланд, в мире, происшествия
Россия, Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Происшествия
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия

Khaosod: полиция Таиланда нашла тело россиянина со следами физического насилия

© Фото : Karon Police StationПравоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет
Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Karon Police Station
Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет со следами физического насилия, сообщает местное издание Khaosod.
По его данным, 27-летний гражданин РФ по фамилии Орлов был найден мертвым во вторник в 13 часов дня местного времени (9 утра по мск) в районе Карон на юге туристического острова Пхукет. Следователи отмечают, что тело мужчины было без одежды, со следами пыток, которые, вероятно, были нанесены тяжелым предметом. По мнению судмедэкспертов, смерть могла наступить за восемь часов до обнаружения тела.
Личность погибшего следователи смогли установить по найденному паспорту в сумке, находящейся рядом с мужчиной. В ней же находился паспорт женщины, которая также является гражданкой РФ.
Издание уточняет, что тело россиянина передано в местную больницу провинции Пхукет для проведения дальнейшего вскрытия. Таиландские правоохранители продолжают расследование для установления точных причин смерти. В том числе проверяют записи с камер видеонаблюдения в том районе, где было обнаружено тело, а также связываются с другими полицейскими участками для установления поступавших заявлений о пропаже человека.
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