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В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле
В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.09.2024
В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле
Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя свердловского управления СК,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:34
2024-09-03T16:34
2024-09-03T17:51
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя свердловского управления СК, полковник юстиции Константин Мирошниченко. "Мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы. В настоящее время он доставлен к следователю Следственного комитета для допроса и производства следственных и иных процессуальных действий", — подчеркнул он.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый — ранее судимый местный житель. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявлении ему обвинения.Полиция и добровольцы искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле четыре дня. Тридцатого августа она ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" ранее во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой.
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москва
нижний тагил
свердловская область
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Видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
Представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
2024-09-03T16:34
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Тагил, Свердловская область
В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле
Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в аэропорту Москвы