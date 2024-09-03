https://ria.ru/20240903/tagil-1970307015.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 03.09.2024

В Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя свердловского управления СК,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:34

2024-09-03T16:34

2024-09-03T17:51

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя свердловского управления СК, полковник юстиции Константин Мирошниченко. "Мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы. В настоящее время он доставлен к следователю Следственного комитета для допроса и производства следственных и иных процессуальных действий", — подчеркнул он.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый — ранее судимый местный житель. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявлении ему обвинения.Полиция и добровольцы искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле четыре дня. Тридцатого августа она ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" ранее во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой.

https://ria.ru/20240830/opekunsha-1969493881.html

москва

нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле Представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле 2024-09-03T16:34 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, свердловская область