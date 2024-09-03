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Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой - РИА Новости, 03.09.2024
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12:57 03.09.2024 (обновлено: 15:07 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой - РИА Новости, 03.09.2024
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:57
2024-09-03T15:07
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". &quot;Девочка найдена. Погибла&quot;, — сказала собеседница агентства.Она отметила, что подробности нужно уточнять у силовиков. Полиция и добровольцы четверо суток искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, она 31 августа ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли. По уточнению городского управления МВД, девочке было 11, а не 12 лет. С заявлением о пропаже дочери обратился отец, он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время. Правоохранители пока не прокомментировали гибель ребенка.
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нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

Не вернувшуюся с прогулки школьницу нашли мертвой в Нижнем Тагиле

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".
«

"Девочка найдена. Погибла", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что подробности нужно уточнять у силовиков.
Полиция и добровольцы четверо суток искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, она 31 августа ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли.
По уточнению городского управления МВД, девочке было 11, а не 12 лет. С заявлением о пропаже дочери обратился отец, он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время.
Правоохранители пока не прокомментировали гибель ребенка.
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