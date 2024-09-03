https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html

Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой - РИА Новости, 03.09.2024

Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:57

2024-09-03T12:57

2024-09-03T15:07

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". "Девочка найдена. Погибла", — сказала собеседница агентства.Она отметила, что подробности нужно уточнять у силовиков. Полиция и добровольцы четверо суток искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, она 31 августа ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли. По уточнению городского управления МВД, девочке было 11, а не 12 лет. С заявлением о пропаже дочери обратился отец, он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время. Правоохранители пока не прокомментировали гибель ребенка.

https://ria.ru/20240829/vladivostok-1969128487.html

нижний тагил

свердловская область

россия

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия