https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой - РИА Новости, 03.09.2024
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:57
2024-09-03T12:57
2024-09-03T15:07
происшествия
нижний тагил
свердловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:6:1500:850_1920x0_80_0_0_7e0d5928c55ea16d01bf9cedf42ae602.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". "Девочка найдена. Погибла", — сказала собеседница агентства.Она отметила, что подробности нужно уточнять у силовиков. Полиция и добровольцы четверо суток искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, она 31 августа ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли. По уточнению городского управления МВД, девочке было 11, а не 12 лет. С заявлением о пропаже дочери обратился отец, он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время. Правоохранители пока не прокомментировали гибель ребенка.
https://ria.ru/20240829/vladivostok-1969128487.html
нижний тагил
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:0:1294:970_1920x0_80_0_0_caf25b269ed11d6ac9420b4d871002df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Не вернувшуюся с прогулки школьницу нашли мертвой в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая ушла на прогулку четыре дня назад и не вернулась, нашли мертвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе уральского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".
«
"Девочка найдена. Погибла", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что подробности нужно уточнять у силовиков.
Полиция и добровольцы четверо суток искали пропавшую девочку в Нижнем Тагиле, она 31 августа ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ребенка искали в заброшенных зданиях, подъездах, а зоны поиска постоянно расширяли.
По уточнению городского управления МВД, девочке было 11, а не 12 лет. С заявлением о пропаже дочери обратился отец, он рассказал, что она ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время.
Правоохранители пока не прокомментировали гибель ребенка.