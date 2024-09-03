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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.09.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли свыше 150 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:13

2024-09-03T12:13

2024-09-03T12:16

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 150 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском, брянском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-йи 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240903/minoborony-1970202189.html

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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, дергачи