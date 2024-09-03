Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 03.09.2024 (обновлено: 12:16 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/svo-1970201123.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли свыше 150 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:13
2024-09-03T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
дергачи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969898406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3e7163deed362338816bdae92e89c35.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 150 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском, брянском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-йи 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240903/minoborony-1970202189.html
россия
харьковская область
дергачи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969898406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84ff4e7002177eadeb9a67d3d8dab743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, дергачи
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Дергачи
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 150 военных и танк в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 150 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском, брянском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-йи 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - отмечает Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДергачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала