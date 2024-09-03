https://ria.ru/20240903/sud-1970359052.html

Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры

Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 03.09.2024

Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры

Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которого СБУ... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:21

2024-09-03T20:21

2024-09-03T20:21

религия

россия

украина

служба безопасности украины

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которого СБУ обвиняет в поддержке специальной военной операции РФ, сообщает во вторник депутат Верховной рады Артем Дмитрук, объявленный на Украине в международный розыск. "Сегодня суд снял браслет с архидиакона Павла, монаха Киево-Печерской лавры. Еще недавно, когда я вносил залог за нашего отца, даже такая маленькая победа, как браслет, казалась радостью. Впереди – закрытие дела, но уже сейчас мы можем радоваться по-настоящему… Настанет время, когда перед законом будут отвечать те, кто фабрикует сотни уголовных дел против священнослужителей", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. УПЦ сообщала в феврале, что Дмитрук внес за иеродиакона Павла залог в размере 3,1 тысячи долларов. Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, 9 февраля сообщил, что СБУ пришла в лавру с обысками. По его словам, представители спецслужбы предъявили обвинение иеродиакону лавры Павлу, активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской спецоперации. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240430/lavra-1943156719.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, ситуация вокруг упц