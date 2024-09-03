Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры
Суд постановил снять электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которого СБУ обвиняет в поддержке специальной военной операции РФ, сообщает во вторник депутат Верховной рады Артем Дмитрук, объявленный на Украине в международный розыск.
«
"Сегодня суд снял браслет с архидиакона Павла, монаха Киево-Печерской лавры. Еще недавно, когда я вносил залог за нашего отца, даже такая маленькая победа, как браслет, казалась радостью. Впереди – закрытие дела, но уже сейчас мы можем радоваться по-настоящему… Настанет время, когда перед законом будут отвечать те, кто фабрикует сотни уголовных дел против священнослужителей", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
УПЦ сообщала в феврале, что Дмитрук внес за иеродиакона Павла залог в размере 3,1 тысячи долларов.
Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, 9 февраля сообщил, что СБУ пришла в лавру с обысками. По его словам, представители спецслужбы предъявили обвинение иеродиакону лавры Павлу, активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской спецоперации.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
24 апреля, 17:22