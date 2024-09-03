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Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 03.09.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:21 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/sud-1970359052.html
Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры
Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 03.09.2024
Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры
Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которого СБУ... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:21
2024-09-03T20:21
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которого СБУ обвиняет в поддержке специальной военной операции РФ, сообщает во вторник депутат Верховной рады Артем Дмитрук, объявленный на Украине в международный розыск. "Сегодня суд снял браслет с архидиакона Павла, монаха Киево-Печерской лавры. Еще недавно, когда я вносил залог за нашего отца, даже такая маленькая победа, как браслет, казалась радостью. Впереди – закрытие дела, но уже сейчас мы можем радоваться по-настоящему… Настанет время, когда перед законом будут отвечать те, кто фабрикует сотни уголовных дел против священнослужителей", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. УПЦ сообщала в феврале, что Дмитрук внес за иеродиакона Павла залог в размере 3,1 тысячи долларов. Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, 9 февраля сообщил, что СБУ пришла в лавру с обысками. По его словам, представители спецслужбы предъявили обвинение иеродиакону лавры Павлу, активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской спецоперации. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240430/lavra-1943156719.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html
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россия, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Суд на Украине снял электронный браслет с монаха Киево-Печерской лавры

Суд постановил снять электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Украинский суд снял электронный браслет с иеродиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которого СБУ обвиняет в поддержке специальной военной операции РФ, сообщает во вторник депутат Верховной рады Артем Дмитрук, объявленный на Украине в международный розыск.
«
"Сегодня суд снял браслет с архидиакона Павла, монаха Киево-Печерской лавры. Еще недавно, когда я вносил залог за нашего отца, даже такая маленькая победа, как браслет, казалась радостью. Впереди – закрытие дела, но уже сейчас мы можем радоваться по-настоящему… Настанет время, когда перед законом будут отвечать те, кто фабрикует сотни уголовных дел против священнослужителей", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Суд постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры
30 апреля, 14:29
УПЦ сообщала в феврале, что Дмитрук внес за иеродиакона Павла залог в размере 3,1 тысячи долларов.
Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, 9 февраля сообщил, что СБУ пришла в лавру с обысками. По его словам, представители спецслужбы предъявили обвинение иеродиакону лавры Павлу, активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской спецоперации.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
24 апреля, 17:22
 
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