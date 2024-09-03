https://ria.ru/20240903/sud-1970351120.html

Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках

Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 03.09.2024

Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках

235-й гарнизонный военный суд взял под стражу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:20

2024-09-03T19:20

2024-09-03T19:38

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валерий муминджанов

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. 235-й гарнизонный военный суд взял под стражу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья Андрей Толкаченко.Срок ареста — до 2 ноября. Процесс прошел в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, так как "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". Сам генерал вину не признает. Накануне СК возбудил уголовное дело против Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, мужчину задержали в Воронеже в понедельник и доставили в Москву для допроса и следственных мероприятий. По версии следователей, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.Кроме того, в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется следствием.

https://ria.ru/20240831/delo-1969687704.html

https://ria.ru/20240903/popov-1970312631.html

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происшествия, москва, валерий муминджанов, воронеж, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)