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Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 03.09.2024
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19:20 03.09.2024 (обновлено: 19:38 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/sud-1970351120.html
Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках
Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках - РИА Новости, 03.09.2024
Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках
235-й гарнизонный военный суд взял под стражу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:20
2024-09-03T19:38
происшествия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. 235-й гарнизонный военный суд взял под стражу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья Андрей Толкаченко.Срок ареста — до 2 ноября. Процесс прошел в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, так как "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". Сам генерал вину не признает. Накануне СК возбудил уголовное дело против Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, мужчину задержали в Воронеже в понедельник и доставили в Москву для допроса и следственных мероприятий. По версии следователей, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.Кроме того, в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется следствием.
https://ria.ru/20240831/delo-1969687704.html
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происшествия, москва, валерий муминджанов, воронеж, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Валерий Муминджанов, Воронеж, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках

Суд арестовал генерала Муминджанова по делу о получении взяток до 2 ноября

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. 235-й гарнизонный военный суд взял под стражу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья Андрей Толкаченко.
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Срок ареста — до 2 ноября.
Процесс прошел в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, так как "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".
Сам генерал вину не признает.
Накануне СК возбудил уголовное дело против Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, мужчину задержали в Воронеже в понедельник и доставили в Москву для допроса и следственных мероприятий.
По версии следователей, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Кроме того, в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется следствием.
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