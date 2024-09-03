https://ria.ru/20240903/sud-1970306559.html
Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд
Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд - РИА Новости, 03.09.2024
Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд
В 235-й гарнизонный военный суд в Москве доставили замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятках, передает корреспондент... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:32
2024-09-03T16:32
2024-09-03T16:49
москва
валерий муминджанов
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд в Москве доставили замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.В здание суда был доставлен Муминджанов.Накануне СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240902/rassledovanie-1970038424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, валерий муминджанов, происшествия, воронеж
Москва, Валерий Муминджанов, Происшествия, Воронеж
Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд
В суд в Москве доставили замкомандующего ЛенВО Муминджанова по делу о взятках
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд в Москве доставили замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.
В здание суда был доставлен Муминджанов.
Накануне СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже
в понедельник и доставлен в Москву
для допроса и следственных действий.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.