https://ria.ru/20240903/sud-1970306559.html

Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд

Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд - РИА Новости, 03.09.2024

Замглавы Ленинградским военным округом доставили в московский суд

В 235-й гарнизонный военный суд в Москве доставили замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятках, передает корреспондент... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:32

2024-09-03T16:32

2024-09-03T16:49

москва

валерий муминджанов

происшествия

воронеж

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В 235-й гарнизонный военный суд в Москве доставили замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.В здание суда был доставлен Муминджанов.Накануне СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

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москва

воронеж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, валерий муминджанов, происшествия, воронеж