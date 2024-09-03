Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 03.09.2024 (обновлено: 18:27 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/su-34-1970281186.html
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:15
2024-09-03T18:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970283387_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72f2d04642617b2b142898edb88e588d.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар Су-34 по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.
2024-09-03T15:15
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970283387_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9094f05f128d9fd3d7b1af46d77619da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении ведомства.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
США планируют передать Украине новые дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала