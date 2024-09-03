https://ria.ru/20240903/su-34-1970281186.html
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:15
2024-09-03T15:15
2024-09-03T18:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удар Су-34 по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.
2024-09-03T15:15
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье