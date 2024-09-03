https://ria.ru/20240903/su-34-1970281186.html

Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.09.2024

Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:15

2024-09-03T15:15

2024-09-03T18:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении ведомства.Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html

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Удар Су-34 по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета. 2024-09-03T15:15 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность