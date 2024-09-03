Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 03.09.2024 (обновлено: 10:52 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/strelba-1970179422.html
В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале
В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале - РИА Новости, 03.09.2024
В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале
Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный в понедельник открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:45
2024-09-03T10:52
в мире
нью-йорк (город)
великобритания
швеция
стрельба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970180609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abc2118a213b9af38115b38eafa0bd34.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный в понедельник открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. "Пять человек получили ранения после того, как подозреваемый открыл огонь по толпе на карибском карнавале в Нью-Йорке", - говорится в материале со ссылкой на городскую полицию. Согласно телеканалу, правоохранители отметили, что подозреваемый открыл стрельбу по толпе зрителей парада, в то время как находился поодаль от нее. Инцидент был оценен как "преднамеренное нападение" на группу людей. По словам очевидцев, они не сразу услышали выстрелы, так как музыка карнавала перебивала шум стрельбы. "Четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 16 до 69 лет пострадали в результате выстрелов", - передает телеканал со ссылкой на полицию. Асе пострадавшие были госпитализированы. состояние всех пяти пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, отметил телеканал. Ранее 31 августа британское издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались после нападения во время карибского карнавала, который проходил с 25 по 26 августа в лондонском районе Ноттинг-Хилл, также 349 человек были задержаны полицией за нарушение порядка и ношение оружия.
https://ria.ru/20240902/strelba-1970060196.html
https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html
нью-йорк (город)
великобритания
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970180609_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2294584b95ede70cdf304495193f3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), великобритания, швеция, стрельба
В мире, Нью-Йорк (город), Великобритания, Швеция, стрельба
В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале

ABC News: пять человек пострадали при стрельбе на карнавале в Нью-Йорке

© AP Photo / Andres KudackiСотрудники полиции выводят людей с улицы после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке
Сотрудники полиции выводят людей с улицы после того, как неизвестный открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Andres Kudacki
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный в понедельник открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
"Пять человек получили ранения после того, как подозреваемый открыл огонь по толпе на карибском карнавале в Нью-Йорке", - говорится в материале со ссылкой на городскую полицию.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В американском Нэшвилле из-за стрельбы пострадали шесть человек
2 сентября, 17:49
Согласно телеканалу, правоохранители отметили, что подозреваемый открыл стрельбу по толпе зрителей парада, в то время как находился поодаль от нее. Инцидент был оценен как "преднамеренное нападение" на группу людей. По словам очевидцев, они не сразу услышали выстрелы, так как музыка карнавала перебивала шум стрельбы.
"Четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 16 до 69 лет пострадали в результате выстрелов", - передает телеканал со ссылкой на полицию.
Асе пострадавшие были госпитализированы. состояние всех пяти пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, отметил телеканал.
Ранее 31 августа британское издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались после нападения во время карибского карнавала, который проходил с 25 по 26 августа в лондонском районе Ноттинг-Хилл, также 349 человек были задержаны полицией за нарушение порядка и ношение оружия.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
2 сентября, 20:24
 
В миреНью-Йорк (город)ВеликобританияШвециястрельба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала