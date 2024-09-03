https://ria.ru/20240903/strelba-1970179422.html

В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале

В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале - РИА Новости, 03.09.2024

В Нью-Йорке пять человек пострадали при стрельбе на карнавале

Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный в понедельник открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:45

2024-09-03T10:45

2024-09-03T10:52

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пять человек получили ранения в после того, как неизвестный в понедельник открыл стрельбу по толпе зрителей на карибском карнавале в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. "Пять человек получили ранения после того, как подозреваемый открыл огонь по толпе на карибском карнавале в Нью-Йорке", - говорится в материале со ссылкой на городскую полицию. Согласно телеканалу, правоохранители отметили, что подозреваемый открыл стрельбу по толпе зрителей парада, в то время как находился поодаль от нее. Инцидент был оценен как "преднамеренное нападение" на группу людей. По словам очевидцев, они не сразу услышали выстрелы, так как музыка карнавала перебивала шум стрельбы. "Четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 16 до 69 лет пострадали в результате выстрелов", - передает телеканал со ссылкой на полицию. Асе пострадавшие были госпитализированы. состояние всех пяти пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, отметил телеканал. Ранее 31 августа британское издание Telegraph сообщило, что два человека - гражданка Великобритании и гражданин Швеции - скончались после нападения во время карибского карнавала, который проходил с 25 по 26 августа в лондонском районе Ноттинг-Хилл, также 349 человек были задержаны полицией за нарушение порядка и ношение оружия.

https://ria.ru/20240902/strelba-1970060196.html

https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html

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в мире, нью-йорк (город), великобритания, швеция, стрельба