https://ria.ru/20240903/stavropole-1970300197.html

Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года

Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года - РИА Новости, 03.09.2024

Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года

С начала этого года в Ставропольском крае заключено около 2,5 тысячи социальных контрактов; из них, в частности, по поиску работы – 542, ведению личного... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:07

2024-09-03T16:07

2024-09-03T16:07

ставропольский край

елена мамонтова

владимир владимиров

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала этого года в Ставропольском крае заключено около 2,5 тысячи социальных контрактов; из них, в частности, по поиску работы – 542, ведению личного подсобного хозяйства – 322, осуществлению предпринимательской деятельности – 1328, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная мера соцподдержки предоставляется малоимущим семьям и одиноким гражданам в рамках региональной госпрограммы "Социальная поддержка граждан" и соответствует целям национального проекта "Демография". "На сегодняшний день социальный контракт – это возможность не только поддержать доходы семьи, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Преимущество соцконтракта заключается в его адресной составляющей. Обязательства принимает на себя как государство, так и гражданин, выполняя определенные и посильные для него шаги по "дорожной карте", – пояснила министр труда и социальной защите населения Ставропольского края Елена Мамонтова, слова которой приводятся в сообщении. Наиболее востребованы социальные контракты, направленные на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Если малоимущий гражданин решит стать ИП или самозанятым, он регистрируется в налоговом органе, при необходимости проходит обучение или получает дополнительное образование, разрабатывает бизнес-план, закупает оборудование, оснащает рабочее место. По соцконтракту ему полагается от государства единовременная денежная выплата на возмещение расходов не более 350 тысяч рублей. При этом для таких граждан в центре "Мой бизнес" на базе Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае оказывают консультационные и обучающие услуги. На Ставрополье система социальных контрактов действует с 2014 года. В рамках поручений губернатора Владимира Владимирова в текущем году планируется заключить 3780 соцконтрактов на сумму 822 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240821/investproekty-1967594766.html

https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елена мамонтова, владимир владимиров