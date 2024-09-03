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Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года - РИА Новости, 03.09.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
16:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/stavropole-1970300197.html
Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года
Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года - РИА Новости, 03.09.2024
Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года
С начала этого года в Ставропольском крае заключено около 2,5 тысячи социальных контрактов; из них, в частности, по поиску работы – 542, ведению личного... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:07
2024-09-03T16:07
ставропольский край
елена мамонтова
владимир владимиров
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала этого года в Ставропольском крае заключено около 2,5 тысячи социальных контрактов; из них, в частности, по поиску работы – 542, ведению личного подсобного хозяйства – 322, осуществлению предпринимательской деятельности – 1328, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная мера соцподдержки предоставляется малоимущим семьям и одиноким гражданам в рамках региональной госпрограммы "Социальная поддержка граждан" и соответствует целям национального проекта "Демография". "На сегодняшний день социальный контракт – это возможность не только поддержать доходы семьи, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Преимущество соцконтракта заключается в его адресной составляющей. Обязательства принимает на себя как государство, так и гражданин, выполняя определенные и посильные для него шаги по "дорожной карте", – пояснила министр труда и социальной защите населения Ставропольского края Елена Мамонтова, слова которой приводятся в сообщении. Наиболее востребованы социальные контракты, направленные на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Если малоимущий гражданин решит стать ИП или самозанятым, он регистрируется в налоговом органе, при необходимости проходит обучение или получает дополнительное образование, разрабатывает бизнес-план, закупает оборудование, оснащает рабочее место. По соцконтракту ему полагается от государства единовременная денежная выплата на возмещение расходов не более 350 тысяч рублей. При этом для таких граждан в центре "Мой бизнес" на базе Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае оказывают консультационные и обучающие услуги. На Ставрополье система социальных контрактов действует с 2014 года. В рамках поручений губернатора Владимира Владимирова в текущем году планируется заключить 3780 соцконтрактов на сумму 822 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240821/investproekty-1967594766.html
https://ria.ru/20240806/stavropole-1964371939.html
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елена мамонтова, владимир владимиров
Ставропольский край, Елена Мамонтова, Владимир Владимиров

Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года

© iStock.com / LordnДизайнер в своей мастерской считает расходы
Дизайнер в своей мастерской считает расходы - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© iStock.com / Lordn
Дизайнер в своей мастерской считает расходы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. С начала этого года в Ставропольском крае заключено около 2,5 тысячи социальных контрактов; из них, в частности, по поиску работы – 542, ведению личного подсобного хозяйства – 322, осуществлению предпринимательской деятельности – 1328, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная мера соцподдержки предоставляется малоимущим семьям и одиноким гражданам в рамках региональной госпрограммы "Социальная поддержка граждан" и соответствует целям национального проекта "Демография".
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"На сегодняшний день социальный контракт – это возможность не только поддержать доходы семьи, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Преимущество соцконтракта заключается в его адресной составляющей. Обязательства принимает на себя как государство, так и гражданин, выполняя определенные и посильные для него шаги по "дорожной карте", – пояснила министр труда и социальной защите населения Ставропольского края Елена Мамонтова, слова которой приводятся в сообщении.
Наиболее востребованы социальные контракты, направленные на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Если малоимущий гражданин решит стать ИП или самозанятым, он регистрируется в налоговом органе, при необходимости проходит обучение или получает дополнительное образование, разрабатывает бизнес-план, закупает оборудование, оснащает рабочее место. По соцконтракту ему полагается от государства единовременная денежная выплата на возмещение расходов не более 350 тысяч рублей.
При этом для таких граждан в центре "Мой бизнес" на базе Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае оказывают консультационные и обучающие услуги.
На Ставрополье система социальных контрактов действует с 2014 года. В рамках поручений губернатора Владимира Владимирова в текущем году планируется заключить 3780 соцконтрактов на сумму 822 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
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