https://ria.ru/20240903/ssha-1970283706.html

В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери

В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери - РИА Новости, 03.09.2024

В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери

Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:24

2024-09-03T15:24

2024-09-03T15:26

в мире

луизиана

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. "Десятилетний ребенок заключен под стражу после того, как признался в том, что застрелил экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослую дочь", - говорится в материале. Отмечается, что оба погибших были убиты в доме самого бывшего мэра Джозефа Корнелиуса-старшего, при этом также находившийся с ними в доме шестилетний ребенок не пострадал. По данным шефа полиции Джареда МакАйвера, оба тела были найдены с множественными пулевыми ранениями, а при совершении преступления были использованы два разных пистолета. МакАйвер также сообщил телеканалу, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил степень родства. По данным шефа полиции, мальчика задержали по двум пунктам обвинения в убийстве, о предоставлении ему адвоката неизвестно.

https://ria.ru/20230529/rebenok-1874773302.html

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луизиана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луизиана