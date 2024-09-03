https://ria.ru/20240903/ssha-1970283706.html
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери - РИА Новости, 03.09.2024
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери
Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:24
2024-09-03T15:24
2024-09-03T15:26
в мире
луизиана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891327729_0:0:2512:1414_1920x0_80_0_0_42f7b612d46cb11a602a58da058e20cc.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. "Десятилетний ребенок заключен под стражу после того, как признался в том, что застрелил экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослую дочь", - говорится в материале. Отмечается, что оба погибших были убиты в доме самого бывшего мэра Джозефа Корнелиуса-старшего, при этом также находившийся с ними в доме шестилетний ребенок не пострадал. По данным шефа полиции Джареда МакАйвера, оба тела были найдены с множественными пулевыми ранениями, а при совершении преступления были использованы два разных пистолета. МакАйвер также сообщил телеканалу, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил степень родства. По данным шефа полиции, мальчика задержали по двум пунктам обвинения в убийстве, о предоставлении ему адвоката неизвестно.
https://ria.ru/20230529/rebenok-1874773302.html
https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html
луизиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891327729_545:0:2496:1463_1920x0_80_0_0_07e3d0b054b6e99a5eff67b2bbfd31a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луизиана
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери
NBC News: десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра города Минден в США
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на полицию.
"Десятилетний ребенок заключен под стражу после того, как признался в том, что застрелил экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослую дочь", - говорится в материале.
Отмечается, что оба погибших были убиты в доме самого бывшего мэра Джозефа Корнелиуса-старшего, при этом также находившийся с ними в доме шестилетний ребенок не пострадал. По данным шефа полиции Джареда МакАйвера, оба тела были найдены с множественными пулевыми ранениями, а при совершении преступления были использованы два разных пистолета.
МакАйвер также сообщил телеканалу, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил степень родства. По данным шефа полиции, мальчика задержали по двум пунктам обвинения в убийстве, о предоставлении ему адвоката неизвестно.