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В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери - РИА Новости, 03.09.2024
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15:24 03.09.2024 (обновлено: 15:26 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/ssha-1970283706.html
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери - РИА Новости, 03.09.2024
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери
Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:24
2024-09-03T15:26
в мире
луизиана
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. "Десятилетний ребенок заключен под стражу после того, как признался в том, что застрелил экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослую дочь", - говорится в материале. Отмечается, что оба погибших были убиты в доме самого бывшего мэра Джозефа Корнелиуса-старшего, при этом также находившийся с ними в доме шестилетний ребенок не пострадал. По данным шефа полиции Джареда МакАйвера, оба тела были найдены с множественными пулевыми ранениями, а при совершении преступления были использованы два разных пистолета. МакАйвер также сообщил телеканалу, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил степень родства. По данным шефа полиции, мальчика задержали по двум пунктам обвинения в убийстве, о предоставлении ему адвоката неизвестно.
https://ria.ru/20230529/rebenok-1874773302.html
https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html
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в мире, луизиана
В мире, Луизиана
В США десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра и его дочери

NBC News: десятилетний ребенок признался в убийстве экс-мэра города Минден в США

© PETER GERBERПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© PETER GERBER
Полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Десятилетний ребенок признался в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.
"Десятилетний ребенок заключен под стражу после того, как признался в том, что застрелил экс-мэра города Минден в штате Луизиана и его взрослую дочь", - говорится в материале.
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Отмечается, что оба погибших были убиты в доме самого бывшего мэра Джозефа Корнелиуса-старшего, при этом также находившийся с ними в доме шестилетний ребенок не пострадал. По данным шефа полиции Джареда МакАйвера, оба тела были найдены с множественными пулевыми ранениями, а при совершении преступления были использованы два разных пистолета.
МакАйвер также сообщил телеканалу, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил степень родства. По данным шефа полиции, мальчика задержали по двум пунктам обвинения в убийстве, о предоставлении ему адвоката неизвестно.
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