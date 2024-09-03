Российские военные сорвали несколько попыток атак ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ под Комаровкой, Коренево и Ольговкой
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки
Боевая работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили пять атак и сорвали три попытки наступления ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.
Также удалось сорвать попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. Противник при этом потерял до 25 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Помимо этого, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость.
Оперативно-тактическая авиация также нанесла удары по местам скопления резервов ВСУ в Сумской области. Удалось поразить личный состав и технику 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 1-й и 17-й бригад Нацгвардии Украины возле населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великая Писаревка, Глухов, Мирополье, Новая Сечь, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старые Верки, Стукаловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.
Общие потери противника за сутки составили:
- до 400 военнослужащих;
- 12 боевых бронированных машин;
- три артиллерийских орудия;
- одна пусковая установка РСЗО;
- боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса;
- станция РЭБ;
- 12 автомобилей;
- две единицы инженерной техники.
Формирования ВСУ 6 августа вторглись из Сумской области в Курскую. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.
Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
По данным на 3 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих и 80 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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