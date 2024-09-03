https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970255964.html

Российские военные сорвали несколько попыток атак ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали несколько попыток атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.09.2024

Российские военные сорвали несколько попыток атак ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" отразили пять атак и сорвали три попытки наступления ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:08

2024-09-03T14:08

2024-09-03T14:38

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили пять атак и сорвали три попытки наступления ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.Также удалось сорвать попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. Противник при этом потерял до 25 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Помимо этого, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Куриловка, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово и Снагость.Оперативно-тактическая авиация также нанесла удары по местам скопления резервов ВСУ в Сумской области. Удалось поразить личный состав и технику 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 1-й и 17-й бригад Нацгвардии Украины возле населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великая Писаревка, Глухов, Мирополье, Новая Сечь, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старые Верки, Стукаловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.Общие потери противника за сутки составили:Формирования ВСУ 6 августа вторглись из Сумской области в Курскую. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным на 3 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих и 80 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html

https://ria.ru/20240902/buk-1969944690.html

https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, россия