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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.09.2024
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12:13 03.09.2024 (обновлено: 12:42 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970201215.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:13
2024-09-03T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152 мм гаубицы Д-20. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html
https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Великобритания
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка "Запад" уничтожила до 450 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152 мм гаубицы Д-20. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВеликобритания
 
 
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