https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970201215.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.09.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:13

2024-09-03T12:13

2024-09-03T12:42

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152 мм гаубицы Д-20. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html

https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания