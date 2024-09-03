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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:13
2024-09-03T12:13
2024-09-03T12:42
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152 мм гаубицы Д-20. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Великобритания
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила до 450 украинских военных