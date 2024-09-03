https://ria.ru/20240903/soskin-1970343700.html

"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского

"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024

"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского

Лучшим решением для Украины на фоне многочисленных провалов ВСУ и стремительного продвижения российских войск является смена власти, заявил бывший советник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:41

2024-09-03T18:41

2024-09-03T18:45

в мире

украина

киев

олег соскин

леонид кучма

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Лучшим решением для Украины на фоне многочисленных провалов ВСУ и стремительного продвижения российских войск является смена власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Я думаю, есть абсолютная ясность, что во главе страны стоят люди, которые совершенно неспособны спасти Украину и украинский народ <…> Если Верховный совет еще действует, то надо начинать процедуру импичмента по отношению к Зеленскому. Оппозиция должна это начать. Самое лучшее решение — требовать его немедленной отставки", — утверждает Соскин.Эксперт считает, что лишь смена власти в Киеве и формирование временного правительства могут изменить бедственное положение Украины."Надо формировать временное правительство национального спасения – другого выхода нет. Все, кто не согласен с линией Зеленского, Ермака и прочих, должны встать на позицию защиты народа Украины", — заключил он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240903/rada-1970328823.html

https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970147563.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир путин, вооруженные силы украины