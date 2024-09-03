https://ria.ru/20240903/sokol-1970126850.html

Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны

Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны - РИА Новости, 03.09.2024

Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что рассчитывает на присоединение новых стран по итогам второго международного форума "День сокола" к стремлению... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T05:44

2024-09-03T05:44

2024-09-03T05:44

дальневосточный федеральный университет

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

россия

владивосток

китай

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что рассчитывает на присоединение новых стран по итогам второго международного форума "День сокола" к стремлению сохранить редких хищных птиц. "На втором "Дне сокола" ученые из разных стран, представители власти и бизнеса обсудят важнейшие вопросы развития питомников и центров репродукции, сохранения кормовой базы и другие вопросы. Рассчитываю, что в этом году к общему стремлению сохранить соколов присоединятся новые страны, где обитают эти хищные птицы" - говорится в приветствии Козлова к участникам форума, проходящего в рамках ВЭФ. Министр напомнил, что на первом "Дне сокола" в 2023 году Россия вместе с Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписала рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В начале этого года к ней присоединился Бахрейн. Второй международный форум "День сокола" в рамках ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке 3 сентября. Цель мероприятия - привлечь внимание к вопросам сохранения редких видов хищных птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/den-sokola-1970124671.html

https://ria.ru/20240903/vystavka-1970123714.html

россия

владивосток

китай

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дальневосточный федеральный университет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия, владивосток, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум)