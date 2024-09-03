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Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны - РИА Новости, 03.09.2024
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05:44 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/sokol-1970126850.html
Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны
Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны - РИА Новости, 03.09.2024
Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны
Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что рассчитывает на присоединение новых стран по итогам второго международного форума "День сокола" к стремлению... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:44
2024-09-03T05:44
дальневосточный федеральный университет
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
россия
владивосток
китай
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что рассчитывает на присоединение новых стран по итогам второго международного форума "День сокола" к стремлению сохранить редких хищных птиц. "На втором "Дне сокола" ученые из разных стран, представители власти и бизнеса обсудят важнейшие вопросы развития питомников и центров репродукции, сохранения кормовой базы и другие вопросы. Рассчитываю, что в этом году к общему стремлению сохранить соколов присоединятся новые страны, где обитают эти хищные птицы" - говорится в приветствии Козлова к участникам форума, проходящего в рамках ВЭФ. Министр напомнил, что на первом "Дне сокола" в 2023 году Россия вместе с Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписала рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В начале этого года к ней присоединился Бахрейн. Второй международный форум "День сокола" в рамках ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке 3 сентября. Цель мероприятия - привлечь внимание к вопросам сохранения редких видов хищных птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/den-sokola-1970124671.html
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дальневосточный федеральный университет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия, владивосток, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, Владивосток, Китай, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Минприроды надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны

Глава Минприроды Козлов надеется, что к сохранению соколов примкнут новые страны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что рассчитывает на присоединение новых стран по итогам второго международного форума "День сокола" к стремлению сохранить редких хищных птиц.
«
"На втором "Дне сокола" ученые из разных стран, представители власти и бизнеса обсудят важнейшие вопросы развития питомников и центров репродукции, сохранения кормовой базы и другие вопросы. Рассчитываю, что в этом году к общему стремлению сохранить соколов присоединятся новые страны, где обитают эти хищные птицы" - говорится в приветствии Козлова к участникам форума, проходящего в рамках ВЭФ.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Второй форум "День сокола" выведет диалог на новый уровень, уверен Патрушев
Вчера, 05:02
Министр напомнил, что на первом "Дне сокола" в 2023 году Россия вместе с Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписала рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В начале этого года к ней присоединился Бахрейн.
Второй международный форум "День сокола" в рамках ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке 3 сентября. Цель мероприятия - привлечь внимание к вопросам сохранения редких видов хищных птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Выставка Улица Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В рамках ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
Вчера, 04:44
 
Дальневосточный федеральный университетМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)РоссияВладивостокКитайВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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