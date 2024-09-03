https://ria.ru/20240903/soinvestor-1970166468.html

Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делцентра на острове Русский

Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делцентра на острове Русский - РИА Новости, 03.09.2024

Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делцентра на острове Русский

МКПАО "ТКС Холдинг" станет соинвестором создания делового центра для резидентов специального административного района (САР) на острове Русский — объявили... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:15

2024-09-03T10:15

2024-09-03T10:15

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русский (остров)

интеррос

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

сар

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. МКПАО "ТКС Холдинг" станет соинвестором создания делового центра для резидентов специального административного района (САР) на острове Русский — объявили компании "Интеррос" и "ТКС Холдинг" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)." <…> мы намерены реализовать стратегический проект для дальнейшего выстраивания качественной современной деловой инфраструктуры на острове Русский для международных компаний-лидеров", – отметил председатель совета директоров ТКС Холдинг Алексей Малиновский, слова которого привели в компании.Там добавили, что проект строительства делового центра класса А презентовал на площадке ВЭФ "Интеррос". Проект призван обеспечить деловой инфраструктурой компании, которые перенесли свой бизнес в Россию и стали резидентами специального административного района во Владивостоке.САР создали по поручению президента РФ Владимира Путина для того, чтобы предприятия с российским капиталом могли перенести свой бизнес из западных офшоров в Россию. Это необходимо в связи с резко возросшими санкционными рисками для таких предприятий.Многофункциональный общественно-деловой центр расположится на площади более 13 тысяч квадратных метров. Помимо офисных помещений в него войдет ИТ-парк, который появится на территории делового цента. Кроме того, деловой центр станет местом притяжения и общественным пространством для горожан, студентов ДВФУ и гостей Владивостока. Деловой центр также позволит создать новые рабочие места. Общая стоимость проекта создания делового центра оценивается в 4,6 миллиарда рублей, заключили в компании.

https://ria.ru/20240820/investitsii-1967316136.html

https://ria.ru/20240528/biznes-tsentr-1948856741.html

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русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, русский (остров), интеррос, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, сар