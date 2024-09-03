Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делцентра на острове Русский
© Фото : Пресс-служба "Интеррос"Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делового центра на острове Русский
© Фото : Пресс-служба "Интеррос"
Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делового центра на острове Русский
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. МКПАО "ТКС Холдинг" станет соинвестором создания делового центра для резидентов специального административного района (САР) на острове Русский — объявили компании "Интеррос" и "ТКС Холдинг" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
" <…> мы намерены реализовать стратегический проект для дальнейшего выстраивания качественной современной деловой инфраструктуры на острове Русский для международных компаний-лидеров", – отметил председатель совета директоров ТКС Холдинг Алексей Малиновский, слова которого привели в компании.
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Там добавили, что проект строительства делового центра класса А презентовал на площадке ВЭФ "Интеррос". Проект призван обеспечить деловой инфраструктурой компании, которые перенесли свой бизнес в Россию и стали резидентами специального административного района во Владивостоке.
САР создали по поручению президента РФ Владимира Путина для того, чтобы предприятия с российским капиталом могли перенести свой бизнес из западных офшоров в Россию. Это необходимо в связи с резко возросшими санкционными рисками для таких предприятий.
Многофункциональный общественно-деловой центр расположится на площади более 13 тысяч квадратных метров. Помимо офисных помещений в него войдет ИТ-парк, который появится на территории делового цента. Кроме того, деловой центр станет местом притяжения и общественным пространством для горожан, студентов ДВФУ и гостей Владивостока. Деловой центр также позволит создать новые рабочие места. Общая стоимость проекта создания делового центра оценивается в 4,6 миллиарда рублей, заключили в компании.