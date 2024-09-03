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Российский боец вышел победителем из снайперской дуэли с боевиками ВСУ
Российский боец вышел победителем из снайперской дуэли с боевиками ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Российский боец вышел победителем из снайперской дуэли с боевиками ВСУ
Снайпер Южной группировки войск на донецком направлении уничтожил двух украинских военных в снайперской дуэли, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:08
2024-09-03T05:08
2024-09-03T05:08
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Снайпер Южной группировки войск на донецком направлении уничтожил двух украинских военных в снайперской дуэли, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Снайпер группы с позывным "Метис" смог уничтожить двух снайперов противника и вышел победителем из снайперской дуэли", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, разведчики Южной группировки войск выявили на донецком направлении огневые точки подразделений ВСУ. Координаты передали одному из снайперских подразделений, которые выдвинулись в заданный квадрат и уничтожили противника. "Винтовка снайперская специальная, проверена не одной войной. Не так часто мы ее применяем, но когда применяем, ее эффективность находится на уровне. Используем ее не так часто, но вещь незаменимая", - сказал "Метис" на видео МО. Как добавили в ведомстве, время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от 8 часов до нескольких суток. Концентрация и выдержка - это основные качества, необходимые снайперам, не учитывая меткости, оперативности и дальновидности.
https://ria.ru/20240725/minoborony-1961851605.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский боец вышел победителем из снайперской дуэли с боевиками ВСУ
Боец Южной группировки войск уничтожил двух боевиков ВСУ в снайперской дуэли
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Снайпер Южной группировки войск на донецком направлении уничтожил двух украинских военных в снайперской дуэли, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Снайпер группы с позывным "Метис" смог уничтожить двух снайперов противника и вышел победителем из снайперской дуэли", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, разведчики Южной группировки войск выявили на донецком направлении огневые точки подразделений ВСУ
. Координаты передали одному из снайперских подразделений, которые выдвинулись в заданный квадрат и уничтожили противника.
"Винтовка снайперская специальная, проверена не одной войной. Не так часто мы ее применяем, но когда применяем, ее эффективность находится на уровне. Используем ее не так часто, но вещь незаменимая", - сказал "Метис" на видео МО.
Как добавили в ведомстве, время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от 8 часов до нескольких суток. Концентрация и выдержка - это основные качества, необходимые снайперам, не учитывая меткости, оперативности и дальновидности.