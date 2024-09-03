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СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября - РИА Новости, 03.09.2024
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07:49 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/smi-1970134697.html
СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября
СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября - РИА Новости, 03.09.2024
СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября
Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" состоятся в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает национальное информационное агентство РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:49
2024-09-03T07:49
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шос
содружество
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" состоятся в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает национальное информационное агентство УзА. В апреле пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ сообщило, что силовой этап учений "Восток-Антитеррор - 2024" впервые пройдет в Узбекистане. По данным УзА, в Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом. "Кроме того, Службой государственной безопасности Республики Узбекистан при координирующей роли АТЦ СНГ будут проводиться совместные антитеррористические учения компетентных органов стран Содружества "Восток-Антитеррор - 2024", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УзА. Целью учений является совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240903/vzaimodeystvie-2024-1970110688.html
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снг, шос, содружество , узбекистан, ташкент
СНГ, ШОС, Содружество , Узбекистан, Ташкент
СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября

"УзА": учения стран СНГ "Восток-Антитеррор" пройдут в Узбекистане 4-5 сентября

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана на здании открывшегося генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке
Флаг Узбекистана на здании открывшегося генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаг Узбекистана на здании открывшегося генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" состоятся в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает национальное информационное агентство УзА.
В апреле пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ сообщило, что силовой этап учений "Восток-Антитеррор - 2024" впервые пройдет в Узбекистане.
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По данным УзА, в Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
"Кроме того, Службой государственной безопасности Республики Узбекистан при координирующей роли АТЦ СНГ будут проводиться совместные антитеррористические учения компетентных органов стран Содружества "Восток-Антитеррор - 2024", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УзА.
Целью учений является совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечается в сообщении.
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