https://ria.ru/20240903/smi-1970134697.html

СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября

СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября - РИА Новости, 03.09.2024

СМИ: учения "Восток-Антитеррор - 2024" в Узбекистане состоятся 4-5 сентября

Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" состоятся в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает национальное информационное агентство РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:49

2024-09-03T07:49

2024-09-03T07:49

снг

шос

содружество

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 сен - РИА Новости. Совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток-Антитеррор - 2024" состоятся в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает национальное информационное агентство УзА. В апреле пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ сообщило, что силовой этап учений "Восток-Антитеррор - 2024" впервые пройдет в Узбекистане. По данным УзА, в Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом. "Кроме того, Службой государственной безопасности Республики Узбекистан при координирующей роли АТЦ СНГ будут проводиться совместные антитеррористические учения компетентных органов стран Содружества "Восток-Антитеррор - 2024", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УзА. Целью учений является совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240903/vzaimodeystvie-2024-1970110688.html

https://ria.ru/20240902/feodosiya-1969980310.html

узбекистан

ташкент

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снг, шос, содружество , узбекистан, ташкент