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ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
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ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:30
2024-09-03T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении министерства. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц специальной военной автомобильной техники.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении министерства.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц специальной военной автомобильной техники.
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