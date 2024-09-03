https://ria.ru/20240903/sklad-1970210941.html

ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ

ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024

ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:30

2024-09-03T12:30

2024-09-03T12:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении министерства. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия, безопасность