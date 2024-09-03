https://ria.ru/20240903/sklad-1970210941.html
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:30
2024-09-03T12:30
2024-09-03T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении министерства. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации
уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении министерства.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц специальной военной автомобильной техники.